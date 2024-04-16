जहां एक तरफ Pharma Sector में सुस्ती देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इस सेक्टर से जुड़ा 150 रुपए के करीब का स्टॉक है जिसमें दबादब खरीदारी चल रही है। स्थिति ऐसी है कि इस देसी कंपनी में विदेशी निवेशक जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस स्टॉक का नाम है Marksans Pharma, ये कंपनी फार्मा सेक्टर से जुड़ी है। ये Marksans Pharma जानीमानी दवाएं बनाती और बेचती है। इसके पोर्टफोलियो में ranitidine , एटेंनलॉल, Calcigard, Domstal, Cordarone, Dilzem, Listril जैसे दवाइंयां पोर्टपोलियो में शामिल है। इस कंपनी का वाइड रेंज Oncology, Gastro-rology, Anti-diabetic, Antibiotics, Cardio-vascular, Pain Management, Gynaecology पर है।

advertisement

Also Read: Stock to Watch Today: Cello World के शेयरों में आज 4% की तेजी

स्टॉक की चाल

इसके स्टॉक की चाल को देखें तो मगंलवार को भी इस स्टॉक में इंट्रा डे के दौरान 10% की तेजी देखने को मिली। ये स्टॉक करीब 170 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में ये स्टॉक 20% का रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में 54% से ज्यादा भागा है ये स्टॉक। एक साल में 118% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है यानि निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है।

बड़ी ब्लॉक डील

स्टॉक में तेजी की वजह है। खबर ये आई है कि कंपनी में बड़ी ब्लॉक डील हुई। विदेशी निवेशक मैसेचूस्ट्ड (Massachusetts Institute of Technology) यानि MIT ने शेयर खरीदे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर पता चलता है कि 31 मार्च 2024 तक MIT के पास एक भी शेयर नहीं था। लेकिन इन्होंने जबरदस्त तरीके से खरीदारी की है।

एक्सचेंज पर जारी जानकारी

एक्सचेंज पर जारी जानकारी के मुताबिक मैसेचूस्ट्ड Massachusetts Institute of Technology ने 66 लाख शेयर यानि 1.45% हिस्सेदारी 158 रुपये के भाव पर खरीदी है। आपको बता दें कि 9 फंड हाउस के पास इस कंपनी की 4.23% हिस्सेदारी है। इसके अलावा Quant Mutual Fund के पास 2.79% हिस्सेदारी है। OrbiMed Asia IV Mauritius FVCI Ltd के पास 10.88% हिस्सा है। ये हिस्सा वॉरंट्स के जरिए साल 2021 में खरीदा था। इस कंपनी का Market Cap ₹ 7,751 करोड़ रुपए का है। यानि ये मिडकैप कंपनी हुई है। इस स्टॉक पर 52 वीक हाई के बेहद करीब है। ये कंपनी ऑल मोस्ट डेट फ्री है।