Stock to Watch Today: Cello World के शेयरों में आज 4% की तेजी

हाल ही में पहली बार बाजार में आए Cello World के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 4% से अधिक की तेजी आई, क्योंकि घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने 1,100 रुपये के लक्ष्य के साथ इस शेयर पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। इस घटनाक्रम के बाद बीएसई पर कंपनी का शेयर 4.45% बढ़कर 860 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

मोतीलाल ओसवाल

मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि सेलो वर्ल्ड अपने उत्पाद श्रेणियों में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक रहा है, जिसकी ब्रांड प्रतिष्ठा और वितरण पहुंच मजबूत है। अपनी मजबूत विनिर्माण पृष्ठभूमि और ब्रांड इक्विटी के साथ, सेलो तेजी से नए व्यवसायों को बढ़ाने और बाजार के नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा, "उपभोक्ता ग्लासवेयर सेगमेंट कंपनी के लिए एक प्रमुख विकास सेगमेंट होगा और हमारा मानना है कि सेलो अपनी नई ग्लासवेयर क्षमता के संचालन के दम पर सेगमेंट में बाजार की अग्रणी कंपनी को पीछे छोड़ देगी। हमारा अनुमान है कि सेलो वर्ल्ड वित्त वर्ष 23-26 के दौरान राजस्व/ईबिट्डा/समायोजित पीएटी में 18 प्रतिशत/23 प्रतिशत/25 प्रतिशत की सीएजीआर प्रदान करेगा।"