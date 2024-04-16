scorecardresearch
Jio Financial Services JV: जिओ और ब्लैकरॉक के बीच कौन सा नया करार? किस बिजनेस की तैयारी

Mukesh Ambani की जिओ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया कि उन्हें मार्केट रेगुलेटर सेबी से म्युचुअल फंड लाइसेंस की मंजूरी का भी इंतजार है। इससे पहले ब्लैकरॉक APAC के प्रमुख रेचल लॉर्ड ने कहा था कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 16, 2024 11:34 IST
Jio Financial Services ने ब्लैकरॉक इंक और ब्लैकरॉक एडवाइजर्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है

जहां कल Jio Financial Services के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। आज इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह काफी बड़ी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और Black Rockने मिलकर एक और बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप की स्वामित्व वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक के बीच एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को लेकर करार हो चुका है। ये करार 26 जुलाई 2023  पिछले साल हुआ था। इसका लक्ष्य हर भारतीय तक डिजिटल तरीके से इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन मुहैया कराना था। फिलहाल उन्हें मार्केट रेगुलेटर सेबी  से म्युचुअल फंड लाइसेंस की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। अब इसी एग्रीमेंट की नींव और मुकेश अंबानी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। क्या है पूरी खबर, आइये जानते हैं।

वेल्थ मैनजमेंट बिजनेस

सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वेल्थ मैनजमेंट बिजनेस होता क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट के तहत क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़े समाधान दिए जाते हैं। मैनेजमेंट कंपनी में फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शामिल हैं। दरअसल, वेल्थ मैनेजर की सर्विस की जरूरत मुख्य तौर से हाई इनकम वाले व्यक्तियों और बड़े कारोबारियों को होती है। भारत में पहले से ही कई वेल्थ मैनजमेंट कंपनियां है। ब्रोकरेज कमीशन हाउस एक ऐसी कंपनी है जो ग्राहक से भुगतान के बदले में स्टॉक, बॉन्ड और दूसरे एसेट्स खरीदती और बेचती है। ग्रो, जिरोधा और एंजल वन जैसी कंपनियां पहले से ही देश में है। 

एग्रीमेंट

अब वापस खबर पर आते हैं। Jio Financial Services ने ब्लैकरॉक इंक और ब्लैकरॉक एडवाइजर्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत आधी-आधी हिस्सेदारी यानि 50-50 के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाने को लेकर टाईअप हुआ है। इस ज्वाइंट वेंचर का फोकस वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज पर रहेगा जैसे कि यह एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाएगी और इसके साथ भारत में एक ब्रोकरेज कंपनी भी बनाएगी। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और ब्रोकरेज कंपनी की तैयारी हो रही है। 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि नई कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज कंपनी की तरह काम करेगी। इस पार्टनरशिप की नींव 26 जुलाई, 2023 को ही रख दी गई थी। ये ज्वॉइंट वेंचर एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बदलाव लाने का काम करेगा। हम कस्टमर्स को इनवेस्टमेंट के अलग-अलग तरीके उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसकी लिए हम डिजिटल उत्पादों को बनाने पर ध्यान देंगे। वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज बिजनेस की लॉन्चिंग रेगुलेटरी मंजूरी पर निर्भर करेगी। Mukesh Ambani की जिओ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया कि उन्हें मार्केट रेगुलेटर सेबी से म्युचुअल फंड लाइसेंस की मंजूरी का भी इंतजार है। इससे पहले ब्लैकरॉक APAC के प्रमुख रेचल लॉर्ड ने कहा था कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है. देश की आबादी और यहां हो रहे डिजिटल बदलाव का हिस्सा हम भी बनना चाहते हैं। यहां करोड़ों निवेशक हैं. यहां हम जिओ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह ज्वॉइंट वेंचर एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री और फाइनेंशियल फ्यूचर्स में बड़े बदलाव करेगा। ब्लैकरॉक इंक एक अमेरिकी इनवेस्टमेंट AMC यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. 31 दिसंबर, 2023 तक कंपनी के एयूएम लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर था.

