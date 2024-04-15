Jio Financial Services शेयर में क्या बढ़ेगी गिरावट? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

सोमवार के सत्र में Jio Financial Services के स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 6% से नीचे आ गया। इसके मुकाबले बेंचमार्क निफ्टी करीब 1.10% गिरकर बंद हुआ।वहीं पिछले 5 दिनों में भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक में करीब 6% की गिरावट आ चुकी है। वहीं एक महीने में इस स्टॉक ने 0.75% रिटर्न दिया है यानि एकदम फ्लैट। तो अब सवाल उठता है कि क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बियर गैग हावी हो गया है? क्या यहां से और गिरावट आ सकती है? साथ ही अगर गिरावट बढ़ती है तो क्या इसमें खरीदारी का मौका होगा? तमाम सवालों के जवाब।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि इसमें पीछे कुछ बदलाव हुए हैं। सितंबर 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.77% थी जो दिसंबर 2023 तक बढ़कर 47.12% हो गई। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। सितंबर 2023 में विदेशी निवेशकों ने इस स्टॉक में 21.58% निवेश किया था, जो दिसंबर 2023 में घटकर 19.83% हो गया। यहां तक के जो DIIs यानि बड़े घरेलू निवेशक हैं, उनकी हिस्सेदारी सितंबर 2023 में 13.64% थी जो घटकर 12.99% हो गई। हालांकि सरकारी की ओर से मामूली हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। 0.13% से बढ़ाकर 0.14% कर दिया गया है, वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग 17.86% से बढ़तक दिसंबर क्वार्टर में 19.92% हो गई है।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक

अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में क्या हो सकता है? इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की Hensex Securities के AVP Research Mahesh M.Ojha से। जिनका कहना है कि अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो खरीदारी की सलाह है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। 338 से 340 रुपए के लेवल्स खरीदारी के हैं। अगर स्टॉक 318 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर सीधा 285 से 290 रुपए पर जा सकता है। लेकिन यहां पर उन्होंने 318 के स्टॉप लॉस की सलाह दी है। साथ ही उनका कहना है कि स्टॉक में तेजी लौटती है तो 375-390 रुपए के लेवल जाते हुए दिख सकते हैं।

क्वार्टर 3 के नंबर्स

अब इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। जिसे बिजनेस टुडे बाजार कवर करेगा। अगर क्वार्टर 3 के नंबर्स देखें तो 293 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 269 करोड़ रुपये का नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया था। वहीं टोटल इंट्रेस्ट इनकम 414 करोड़ रुपये और कुल रेवेन्यू 413 करोड़ रुपये रहा था। देखिए कंपनी ने साफ तौर पर सिक्योर्ड लोन पर ध्यान देना शुरू किया है।