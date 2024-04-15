Vodafone Idea News Update: इस खबर के बाद बढ़ा निवेशकों का भरोसा, दौड़ेगा स्टॉक !

शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। यहां के 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ होता हुआ दिखा। मिड और स्मॉलकैप सेक्टर में जोरदार बिकवाली हो रही। लेकिन ठीक इसके उलट छोटे साइज का टेलीकॉम स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं vodafone idea की। स्टॉक में तेजी की वजह कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है। कंपनी के CEO ने आगे के प्लान को साझा किया है। इसके तहत FPO की रकम के इस्तेमाल को लेकर बात कही है, जिससे शेयर में जोश देखने को मिल रही। सबसे पहले सुनिए।

advertisement

Vodafone Idea के CEO अक्षय मुंद्रा

Vodafone Idea के CEO अक्षय मुंद्रा ने कहा कि कंपनी सबसे बड़ा FPO लॉन्च कर रही है, जोकि 18000 करोड़ रुपए का है. कंपनी की प्लानिंग ये है कि FPO फंडिंग के बाद 5G सर्विस की शुरुआत करे। बता दें कि कंपनी के पास 17 सर्किल में 5G स्पेक्ट्रम हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास मल्टीपल डिजिटल एसेट्स हैं। फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के चलते फोकस में वोडाफोन आइडिया का शेयर 13 रुपए के पार निकल गया। साफतौर पर FPO फंडिंग के बाद 5G सर्विस की शुरुआत की खबर से स्टॉक में तेजी देखने को मिली। Vodafone Idea के CEO अक्षय मुंद्रा कंपनी से जुड़ी कई और जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कंपनी की ARPU सबसे कम है। आगे कंपनी का फोकस नेटवर्क इन्वेस्टमेंट और क्षमता विस्तार पर है। कंपनी ने जानकारी दी कि उसका RPU पिछले दो साल में 13% बढ़ा है. कंपनी के मुताबिक अगले 10 से 15 महीने में 5G से 30-40% रेवेन्यू आएगा. कंपनी ने अभी तक 5G लॉन्च नहीं किया है लेकिन उसका कहना है कि उनके पास 5G का नेटवर्क तैयार है।

Also Read: Sensex Nifty Today: ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट, क्या आपको डरना चाहिए?

वोडाफोन आइडिया के मुताबिक 5G टेस्टिंग

वोडाफोन आइडिया के मुताबिक 5G टेस्टिंग की जा चुकी है और अब उसे उपलब्ध कराना है। कंपनी ने कहा कि हमारा कोर नेटवर्क 5G की शुरुआत करने की क्षमता रखता है। 42% सब्सक्राइबर्स 2G नेटवर्क वाले हैं. इसलिए 4G कवरेज अन्य कंपनियों के मुकाबले कम है। इसके अलावा Telco से Techno ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कारोबार सर्विस पर फोकस कर रहे। बता दें कि कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 32 फीसदी है।

वोडाफोन-आइडिया के FPO

वोडाफोन-आइडिया के FPO को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत कंपनी 18,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। FPO के लिए 10-11 रुपए प्राइस बैंड तय किया गया है। लॉट साइज 1298 शेयर फिक्स किया गया। FPO में 16 अप्रैल को एंकर निवेशकों को शेयर एलोकेशन पर बोर्ड बैठक होगी। फिर 18 से 22 अप्रैल के दौरान FPO के लिए बोली लगा सकेंगे।