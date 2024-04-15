scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSensex Nifty Today: ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट, क्या आपको डरना चाहिए?

Sensex Nifty Today: ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट, क्या आपको डरना चाहिए?

नोमुरा इंडिया ने कहा कि जब तक भू-राजनीतिक तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती और तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं, तब तक उसे नहीं लगता कि यह शेयरों में निरंतर गिरावट की शुरुआत है।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 15, 2024 15:30 IST
ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट
ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट

वैसा ही हुआ जैसा का अनुमान था। सोमवार को बाज़ार में गिरावट देखने को मिली क्योंकि Iran-Israel War के बाद पूरी दुनिया चिंतित थी कि आखिर होगा तो क्या होगा। जानकारों का कहना है कि निवेशकों को अभी घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अमेरिका क्या रुख अपनाता है --- क्या वह इज़राइली जवाबी कार्रवाई का समर्थन करने का इरादा रखता है, इस पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अब पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका इजरायल को ईरान पर हमले के लिए कहता है या नहीं। 

Also Read: WPI Latest Data: थोक महंगाई दर मार्च में मामूली बढ़कर 0.53% पर पहुंची

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन

फिलहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कथित तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहा है कि हालांकि उनका देश इजरायल की रक्षा के लिए 'दृढ़ प्रतिबद्धता' रखता है, लेकिन अमेरिका ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियानों में भाग नहीं लेगा।

नोमुरा इंडिया

नोमुरा इंडिया ने कहा कि जब तक भू-राजनीतिक तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती और तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं, तब तक उसे नहीं लगता कि यह शेयरों में निरंतर गिरावट की शुरुआत है। इसने कहा कि अतीत में शेयरों ने शुरुआती झटके से परे क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों को देखने की प्रवृत्ति दिखाई है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष (फरवरी 2022) और हमास द्वारा इजरायल पर हमले (अक्टूबर 2023) की शुरुआत के दो सप्ताह के भीतर तेल की कीमतें चरम पर पहुंच गईं, उसके बाद स्थिर हो गईं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
