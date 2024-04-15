WPI Latest Data: थोक महंगाई दर मार्च में मामूली बढ़कर 0.53% पर पहुंची

scorecardresearch
आंकड़ों से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण कच्चे पेट्रोलियम खंड में मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 10.26 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मार्च 2023 में 23.53% की अपस्फीति की उम्मीद है। हालांकि, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 4.85% पर आ गई, जो पांच महीने का निचला स्तर है।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 15, 2024 14:21 IST
सब्जियों, आलू, प्याज और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में थोक महंगाई मामूली रूप से बढ़कर 0.53% हो गई

सब्जियों, आलू, प्याज और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में थोक महंगाई मामूली रूप से बढ़कर 0.53% हो गई, जो पिछले महीने 0.20% थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक क्षेत्र में थी और नवंबर में 0.26% पर पाजिटिव हो गई थी। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति 1.41% थी। आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में मामूली रूप से बढ़कर 6.88% हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने 5.42% थी। सब्जियों की महंगाई दर 19.52% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में (- 2.39)% थी। आलू के लिए WPI में 25.59% की अपस्फीति के मुकाबले 52.96% की उछाल देखी गई, जबकि प्याज के लिए 56.99% की उछाल देखी गई, जबकि मार्च 2023 में (-) 36.83% की गिरावट देखी गई। आंकड़ों से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण कच्चे पेट्रोलियम खंड में मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 10.26% बढ़ी, जबकि मार्च 2023 में 23.53% की अपस्फीति की उम्मीद है। 

खुदरा मुद्रास्फीति

हालांकि, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 4.85% पर आ गई, जो पांच महीने का निचला स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 5.09% और मार्च 2023 में 5.66% थी। इससे पहले, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में सबसे कम 4.87% थी।  सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति 8.52% थी, जो फरवरी में 8.66% थी।

Apr 15, 2024