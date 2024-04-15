WPI Latest Data: थोक महंगाई दर मार्च में मामूली बढ़कर 0.53% पर पहुंची

सब्जियों, आलू, प्याज और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में थोक महंगाई मामूली रूप से बढ़कर 0.53% हो गई, जो पिछले महीने 0.20% थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक क्षेत्र में थी और नवंबर में 0.26% पर पाजिटिव हो गई थी। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति 1.41% थी। आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में मामूली रूप से बढ़कर 6.88% हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने 5.42% थी। सब्जियों की महंगाई दर 19.52% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में (- 2.39)% थी। आलू के लिए WPI में 25.59% की अपस्फीति के मुकाबले 52.96% की उछाल देखी गई, जबकि प्याज के लिए 56.99% की उछाल देखी गई, जबकि मार्च 2023 में (-) 36.83% की गिरावट देखी गई। आंकड़ों से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण कच्चे पेट्रोलियम खंड में मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 10.26% बढ़ी, जबकि मार्च 2023 में 23.53% की अपस्फीति की उम्मीद है।

advertisement

Also Read: Why IREDA Is Falling? किसने बेच डाली अपनी हिस्सेदारी?

खुदरा मुद्रास्फीति

हालांकि, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 4.85% पर आ गई, जो पांच महीने का निचला स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 5.09% और मार्च 2023 में 5.66% थी। इससे पहले, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में सबसे कम 4.87% थी। सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति 8.52% थी, जो फरवरी में 8.66% थी।