Why IREDA Is Falling? किसने बेच डाली अपनी हिस्सेदारी?

एक सरकारी कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ वक्त पहले लिस्ट हुई सरकारी क्षेत्र की कंपनी IREDA में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में इस कंपनी का स्टॉक 8% गिर गया। हालांकि, कुछ समय बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन सवाल है कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों आई?

मार्च तिमाही में तीन बड़े घरेलू म्यूचुअल फंड्स

दरअसल खबर है कि मार्च तिमाही में तीन बड़े घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। Nuvama Alternative Fund ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। जिसके मुताबिक तीन म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मार्च तिमाही में इस स्टॉक से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। जिसमें Kotak Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund और ICICI Prudential Mutual Fund हैं।

हिस्सेदारी 1% से कम

31 दिसंबर 2023 तक इन तीनों फंड हाउसेज के नाम कंपनी की पब्लिक ओनरशिप आंकड़ों साझा नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि इनके पास IREDA Stock में उनकी हिस्सेदारी 1% से कम हो सकती है। दिसंबर तिमाही तक 15 फर्म्स के पार कंपनी में 2.87% हिस्सा है। IPO के बाद भी कंपनी में सरकार के पास 75% हिस्सेदारी है। इसके अलावा FPIs के पास 1.88% हिस्सा है। इस स्टॉक में 4.3% की गिरावट के साथ ₹160 प्रति शेयर पर कामकाज करते नजर आया। एक महीने में ये स्टॉक 24.27% भाग चुका है। वहीं इस स्टॉक का 52-wk high 214.80 रुपए है।