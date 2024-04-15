Exide Share Price: इस स्टॉक की बैटरी किसने चार्ज कर दी, रूक ही नहीं रहा?
आज इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि इस स्टोरी को लिखे जाने तक बीएसई पर करीब 14.55 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 9.13 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा था।
Exide Industries के शेयरों में सोमवार के कारोबार में लगातार सातवें सत्र में जोरदार तेजी दर्ज की गई। शेयर 6.56% बढ़कर 423.80 रुपये के नए एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दरअसल ताजा तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी मार्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि एक्साइड इंड के शेयरों में अगले दशक में काफी उछाल आ सकता है क्योंकि यह फर्म बैटरी सेल लोकलाइजेशन में अग्रणी खिलाड़ी बन सकती है। इसने बैटरी निर्माता के शेयरों पर अपने लक्ष्य मूल्य को पहले के 373 रुपये से बढ़ाकर 485 रुपये कर दिया है और ओवरवेट रेटिंग दी है। इस महीने की शुरुआत में, एक्साइड ने कहा था कि उसकी एक सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारत के ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) बाजार में रणनीतिक सहयोग के लिए हुंडई मोटर कंपनी (हुंडई मोटर्स) और किआ कॉर्पोरेशन (Kia) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष भारतीय बाजार के लिए समर्पित हुंडई मोटर के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी सेल के विकास, उत्पादन और आपूर्ति के लिए मिलकर काम करेंगे।
अरिहंत कैपिटल के तकनीकी विश्लेषण प्रमुख
आज इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि इस स्टोरी को लिखे जाने तक बीएसई पर करीब 14.55 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 9.13 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा था। इस काउंटर पर कुल कारोबार 60.09 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 34,926.50 करोड़ रुपये रहा।