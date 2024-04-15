IDFC First Bank के शेयरों में एक साल में 53% की बढ़ोतरी, क्या और भागेगा?

IDFC First Bank के शेयरों में पिछले एक साल में 53% का उछाल आया है। पिछले साल 17 अप्रैल को 52-सप्ताह के निचले स्तर 53.90 रुपये पर पहुंचने वाला ये बैंकिंग स्टॉक मौजूदा सत्र में 82.79 रुपये पर कारोबार कर रहा था। अगर हम इसकी तुलना बैंक निफ्टी से करें तो इसमें एक साल में 14% की तेजी आई है।

सोमवार को शुरुआती सौदों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 1.96% गिरकर 82.79 रुपये पर आ गए। बैंक का मार्केट कैप घटकर 58,489 करोड़ रुपये रह गया। बीएसई पर कुल 33.75 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 27.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बैंकिंग स्टॉक एक साल में 53% बढ़ा है, लेकिन 2024 में 6% गिरा है। ब्रोकरेज ने कहा, "आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो यकीनन सबसे बेहतर डिपॉजिट फ्रैंचाइजी में से एक है।