IDFC First Bank के शेयरों में एक साल में 53% की बढ़ोतरी, क्या और भागेगा?
बैंक का मार्केट कैप घटकर 58,489 करोड़ रुपये रह गया। बीएसई पर कुल 33.75 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 27.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बैंकिंग स्टॉक एक साल में 53% बढ़ा है, लेकिन 2024 में 6% गिरा है।
IDFC First Bank के शेयरों में पिछले एक साल में 53% का उछाल आया है। पिछले साल 17 अप्रैल को 52-सप्ताह के निचले स्तर 53.90 रुपये पर पहुंचने वाला ये बैंकिंग स्टॉक मौजूदा सत्र में 82.79 रुपये पर कारोबार कर रहा था। अगर हम इसकी तुलना बैंक निफ्टी से करें तो इसमें एक साल में 14% की तेजी आई है।
Also Read: Adani Group LIC News: Adani Group के शेयरों में निवेश से LIC हुआ मालामाल
सोमवार को शुरुआती सौदों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 1.96% गिरकर 82.79 रुपये पर आ गए। बैंक का मार्केट कैप घटकर 58,489 करोड़ रुपये रह गया। बीएसई पर कुल 33.75 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 27.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बैंकिंग स्टॉक एक साल में 53% बढ़ा है, लेकिन 2024 में 6% गिरा है। ब्रोकरेज ने कहा, "आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो यकीनन सबसे बेहतर डिपॉजिट फ्रैंचाइजी में से एक है।