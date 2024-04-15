Adani Group LIC News: Adani Group के शेयरों में निवेश से LIC हुआ मालामाल

भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की ओर से दिलचस्प खबर आई है। इसका कनेक्शन Hindenburg Research की रिपोर्ट से है। आपको याद है जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो तब Adani के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी। उस वक्त देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC काफी चर्चा में आई थी। क्योंकि LIC ने अडानी के शेयरों में निवेश किया हुआ था और उन्हें अपने निवेश से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तब विपक्ष की तरफ से LIC पर भी निशाना साधा गया था। लेकिन अब खबर क्या है? अब जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का असर खत्म हो चुका है. अडानी में निवेश की वैल्यू में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है. बीते एक साल में अडानी ग्रुप के शेयरों की वजह से LIC की कमाई में कितना इजाफा हुआ जानते हैं, हैरान रह जाएंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट

अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से समूह के शेयरों के प्रभावित होने के बाद उनमें जोरदार वापसी हुई है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, अडानी ग्रुप की सात कंपनियों में एलआईसी का कुल निवेश 31 मार्च, 2023 को 38,471 करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च, 2024 को बढ़कर 61,210 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 22,378 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी LIC ने वित्त वर्ष 2023-24 में अडानी ग्रुप की कंपनियों में किए गए अपने निवेश की वैल्यू में 59 प्रतिशत का प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के शेयरों में हेराफेरी के आरोपों के बाद बीमा कंपनी को भी समूह में निवेश करने के अपने फैसले पर सवालों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, अडानी ने रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताया था।

अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में एलआईसी का निवेश

अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में एलआईसी का निवेश 31 मार्च 2023 को 8,495 करोड़ रुपए से बढ़कर एक साल बाद 14,305 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में निवेश 12,450 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,776 करोड़ रुपए हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एलआईसी का निवेश एक साल में दोगुना होकर 3,937.करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

निवेश

राजनीतिक दबाव का सामना करते हुए, एलआईसी ने रणनीतिक रूप से समूह की दो प्रमुख कंपनियों – अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अडानी एंटरप्राइजेज में अपना निवेश कम कर दिया था। इन दो कंपनियों के शेयरों में 83% और 68.4% की तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, निवेश घटाने के बावजूद एलआईसी को वित्त वर्ष 2023-24 में अडानी ग्रुप में किए गए निवेश पर 59% फायदा हुआ है। इस दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों में कई विदेशी निवेशकों – कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी स्थित IHC, फ्रांसीसी दिग्गज टोटल एनर्जी और अमेरिका स्थित GQG इन्वेस्टमेंट ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया।