Yatharth Hospital का IPO 26 जुलाई से होगा ओपन

कंपनी OFS के जरिए 65.51 लाख इक्विटी शेयर भी बाजार में बेचेगी। निवेशक 26 से 28 जुलाई तक इसे खरीद सकते है। इश्यू की साइज 677 से लेकर 687 करोड़ रुपये रखी गयी है। शेयर का प्राइस बैंड 285 से लेकर 300 रुपये रखा है। लॉट साइज 50 शेयर का तय किया गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गयी है। लिस्टिंग BSE और NSE पर की जायेंगी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 24, 2023 14:46 IST
Yatharth Hospital & Trauma Care का IPO 26 जुलाई से सब्सक्रिप्शन के लिए बाजार में आ जाएगा।निवेशक इसमें 28 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं। कंपनी 490 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी, साथ ही कंपनी OFS के जरिए 65.51 लाख इक्विटी शेयर भी बाजार में बेचेगी। निवेशक 26 से 28 जुलाई तक इसे खरीद सकते है। इश्यू की साइज 677 से लेकर 687 करोड़ रुपये रखी गयी है। शेयर का प्राइस बैंड 285 से लेकर 300 रुपये रखा है। लॉट साइज 50 शेयर का तय किया गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गयी है। लिस्टिंग BSE और NSE पर की जायेंगी। 

कंपनी ने RHP में जानकारी दी कि ये फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बाजार से पैसे जुटाएगी। कंपनी 490 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी, साथ ही कंपनी OFS के माध्यम से 65.51 लाख इक्विटी शेयर भी बाजार में बेचेगी। कंपनी के प्रमोटर विमला त्यागी, प्रेम नारायण त्यागी और नीना त्यागी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी IPO के जरिए मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में, अधिग्रहण के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ की फंडिंग में और दूसरे स्ट्रैटेजिक काम में करेगी।

कंपनी प्राइवेट अस्पतालों के ऑपरेशन और मैनेजमेंट का काम देखती है। फिलहाल कंपनी के पास Delhi-NCR में तीन अस्पताल हैं। कंपनी के हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और झांसी ओरछा में चार अस्पताल हैं। मार्च 2022 में कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास IPO से जुड़े पेपर फाइल किए थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
