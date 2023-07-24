आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?

आज खबरों के दम पर कई शेयरों में तेजी दिख सकती है। आईसीआईसीआई ने शनिवार को अपने रिजल्ट्स जारी किए।

ICICI Bank: जून तिमाही में इस बैंक के बिजनेस मोमेंटम में मजबूती जारी है। ग्रॉस और नेट-एनपीए पिछले 8 साल में सबसे निचले स्तर पर है. ब्याज से आय और मुनाफा भी अनुमान से ज्यादा रहा है.

advertisement

SJVN: कंपनी ने 300 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

Power Finance Corporation: कंपनी ने क्लीन एनर्जी सेगमेटं में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की 20 कंपनियों के साथ 2.37 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

Aarti Drugs: कंपनी ने 6.65 फुली पेड अप इक्विटी शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी है, जो 900 रुपये प्रति शेयर पर 0.72% हिस्सेदारी है. कुल मिलाकर 59.85 करोड़ रुपये तक, जो फुली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मुफ्त रिजर्व का 5.44% और 5.10% है।

Also Read: Kotak Mahindra Bank Q1 Results: मुनाफे में 67% का उछाल

BEML: कंपनी ने 1 अगस्त, 2023 से डायरेक्टर (माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस) शांतनु रॉय को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है।

Godrej Properties: कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी, गोदरेज रियल एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को शामिल किया है. ये यूनिट रियल एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस संभालेगी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केटिंग, सेल्स और प्रमोशनल सेवाएं देगी।