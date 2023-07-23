Kotak Mahindra Bank Q1 Results: मुनाफे में 67% का उछाल

देश के चौथे प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) ने अपने शानदार तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा इस तिमाही में 2,071 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,452 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक की ब्याज आय (NII) में भी बढ़त देखने को मिली है। ब्याज आय इस तिमाही में 4,697 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,234 करोड़ रुपये रही है।

बैंक का ग्रॉस NPA 1.78% से घटकर 1.77% रह गया है। पहली तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 2,755 करोड़ से बढ़कर 4,150 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसमें 50.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

नतीजों के पहले शुक्रवार को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर NSE पर 0.68% की तेजी के साथ 1970.20 पर बंद हुआ।