Kotak Mahindra Bank Q1 Results: मुनाफे में 67% का उछाल

Newsशेयर बाज़ारKotak Mahindra Bank Q1 Results: मुनाफे में 67% का उछाल

ब्याज आय इस तिमाही में 4,697 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,234 करोड़ रुपये रही है। बैंक का ग्रॉस NPA 1.78% से घटकर 1.77% रह गया है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2023 12:04 IST
देश के चौथे प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) ने अपने शानदार तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा इस तिमाही में 2,071 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,452 करोड़ रुपये हो गया है।  बैंक की ब्याज आय (NII) में भी  बढ़त देखने को मिली है। ब्याज आय इस तिमाही में 4,697 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,234 करोड़ रुपये रही है।

बैंक का ग्रॉस NPA 1.78% से घटकर 1.77% रह गया है। पहली तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 2,755 करोड़ से बढ़कर 4,150 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसमें 50.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

नतीजों के पहले शुक्रवार को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर NSE पर 0.68% की तेजी के साथ 1970.20 पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 23, 2023