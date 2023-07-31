scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारYatharth Hospital IPO: कैसे चेक करें अपना आवंटन ?

Yatharth Hospital IPO: कैसे चेक करें अपना आवंटन ?

दिल्ली-एनसीआर स्थित मल्टी-केयर हॉस्पिटल श्रृंखला यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ 26-28 जुलाई के बीच 50 शेयरों के लॉट साइज के साथ 475-500 रुपये की रेंज में बेचा गया था। यथार्थ अस्पताल एक अस्पताल श्रृंखला है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में स्थित चार-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करती है। कंपनी ने अपने परिचालन और सेवाओं का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा में 305 बिस्तरों वाले बहु-विशिष्ट अस्पताल का अधिग्रहण किया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2023 13:51 IST
यथार्थ हास्पिटल का आईपीओ 37.28 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था
यथार्थ हास्पिटल का आईपीओ 37.28 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था

Yatharth Hospital का ये आईपीओ 37.28 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था। अगर आपने भी इस इश्यू में अपना पैसा लगाया है तो आप इनटाइम इंडिया या बीएसई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दिल्ली-एनसीआर स्थित मल्टी-केयर हॉस्पिटल श्रृंखला यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ 26-28 जुलाई के बीच 50 शेयरों के लॉट साइज के साथ 475-500 रुपये की रेंज में बेचा गया था। यथार्थ अस्पताल एक अस्पताल श्रृंखला है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में स्थित चार-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करती है। कंपनी ने अपने परिचालन और सेवाओं का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा में 305 बिस्तरों वाले बहु-विशिष्ट अस्पताल का अधिग्रहण किया है। पिछली बार, लिस्टिंग के लिए बाध्य खिलाड़ी ग्रे मार्केट में प्रति शेयर लगभग 85-90 रुपये का प्रीमियम कमा रहा था। 26 जुलाई को जब इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, तब प्रीमियम 50 रुपये प्रति शेयर से बढ़ गया था। मौजूदा ग्रे मार्केट संकेतों के अनुसार, कंपनी को अच्छी लिस्टिंग पॉप मिलने की संभावना है। अधिकांश ब्रोकरेज इस मुद्दे पर सकारात्मक थे और उन्होंने इस मुद्दे की सदस्यता लेने का सुझाव दिया है। 

advertisement

Also Read: JTL Industries के शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर

जिन निवेशकों ने इश्यू के लिए बोली लगाई थी, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं


2) समस्या प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें


3) इश्यू नाम के तहत, ड्रॉपबॉक्स में यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विस लिमिटेड का चयन करें


4) आवेदन संख्या लिखें


5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें


6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और सबमिट दबाएं

निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ( https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html ) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं। सफल आवेदकों को शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को अपडेट करने, रिफंड भेजने और अपलोड करने और इश्यू पूरा होने के बाद निवेशक से संबंधित सभी प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए समयसीमा का अनुपालन करने के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार है।

1) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं


2) ड्रॉपबॉक्स में उस आईपीओ का चयन करें जिसका नाम आवंटन को अंतिम रूप दिए जाने पर ही भरा जाएगा


3) आपको तीन मोड में से किसी एक का चयन करने की आवश्यकता हो सकती है: एप्लिकेशन नंबर, डीमैट खाता नंबर, या पैन आईडी


4) आवेदन प्रकार में, एएसबीए और गैर-एएसबीए के बीच चयन करें


5) चरण 2 में आपके द्वारा चुने गए मोड का विवरण दर्ज करें


6) सुरक्षा की दृष्टि से कैप्चा सही-सही भरें


7) सबमिट दबाएं

जिन बोलीदाताओं को आईपीओ में आवंटन नहीं मिल सका, वे गुरुवार, 03 अगस्त को रिफंड की शुरुआत देख सकते हैं। अन्य, जिन्हें शेयर आवंटित किए जाएंगे, वे शुक्रवार, 04 अगस्त तक डीमैट खाते में शेयरों का क्रेडिट देख सकते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग सोमवार, 07 अगस्त को संभावित है।

जिन बोलीदाताओं को आईपीओ में आवंटन नहीं मिल सका, वे गुरुवार, 03 अगस्त को रिफंड की शुरुआत देख सकते हैं
जिन बोलीदाताओं को आईपीओ में आवंटन नहीं मिल सका, वे गुरुवार, 03 अगस्त को रिफंड की शुरुआत देख सकते हैं

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 31, 2023