JTL Industries के शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर

बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के ऐलान के ठीक बाद JTL Industries के शेयर सोमवार को अपने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। जून 2023 तिमाही में जेटीएल इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 25.37 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 12.07 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। ऑपरेशन से कुल रेवेन्यु Q1 FY24 में 38% बढ़कर 504.80 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछली समान तिमाही में ये 368.04 करोड़ रुपये था। कंपनी बोर्ड ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी, जिसका मतलब है कि कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक को रिकॉर्ड तिथि के अनुसार उनके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के लिए एक शेयर मिलेगा। बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि बाद में सूचित की जाएगी।

घोषणा के बाद, जेटीएल इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को लगभग 2% बढ़कर 388.95 रुपये पर पहुंच गए, जो 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 3,250 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। जेटीएल इंडस्ट्रीज के शेयरों ने अगस्त 2022 में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 185.70 रुपये से लगभग 110% की बढ़त हासिल की है। स्टॉक मई 2020 में अपने कोविड-19 निचले स्तर से लगभग 2,675% उछल गया है, जबकि स्टॉक तीन गुना से अधिक हो गया है। पिछले दो साल जेटीएल इंडस्ट्रीज, जिसे पहले जेटीएल इंफ्रा के नाम से जाना जाता था, भारत में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड (ईआरडब्ल्यू) स्टील पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी प्रति वर्ष 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है।