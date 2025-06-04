scorecardresearch
इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सहित तमाम रेलवे शेयरों में आज क्यों है तेजी - जानिए

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 13:05 IST

Railway Stocks: बुधवार के कारोबार में तमाम रेलवे स्टॉक्स - इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON International), आईआरएफसी (IRFC), रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (RailTel), RITES Ltd, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स (Titagarh Rail Systems) सहित अन्य स्टॉक में तेजी दर्ज की जा रही है। 

क्यों है आज रेलवे स्टॉक्स में तेजी?

रेलवे स्टॉक में आज तीजे के पीछे का कारण हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। निवेशक जमकर खरीदी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन से शेयर में कितनी तेजी देखने को मिल रही है और कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है?

IRCON Share Price

दोपहर 12:52 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 12.34% या 23.95 रुपये की तेजी के साथ 218 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 12:28 बजे तक कंपनी के 46,87,585 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

IRFC Share Price

दोपहर 12:54 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.80% या 5.35 रुपये की तेजी के साथ 146.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 12:28 बजे तक कंपनी के 21,26,129 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

RVNL Share Price

दोपहर 12:55 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 7.52% या 30.35 रुपये की तेजी के साथ 434.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 12:28 बजे तक कंपनी के 15,11,075 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

RailTel Share Price

दोपहर 12:56 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 12% या 47.85 रुपये की तेजी के साथ 446.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 12:28 बजे तक कंपनी के 6,99,571 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

RITES Share Price

दोपहर 12:56 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 6.83% या 19.15 रुपये की तेजी के साथ 929.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 12:28 बजे तक कंपनी के 4,95,603 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Titagarh Rail Share Price

दोपहर 12:58 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.45% या 31 रुपये की तेजी के साथ 299.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपर 12:28 बजे तक कंपनी के 2,43,568 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 4, 2025