Tata Stocks: बुधवार को शेयर बाजार में जारी मामूली तेजी के बीच टाटा ग्रुप के दो स्टॉक में कमाई का बंपर मौका है। आज टाटा मोटर्स (Tata Motors Ltd) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (Tata Consultancy Services Ltd) के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टाटा मोटर्स ने 300% के डिविडेंड और टीसीएस ने 3000% के डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और आपके खाते में कब तक पैसे आएंगे।

Tata Motors Dividend

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 300% का डिविडेंड यानी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देगी।

Tata Motors Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट शुक्रवार 20 जून को करेगी।

Tata Motors Share Price

सुबह 11:25 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.45% या 10.15 रुपये की तेजी के साथ 708 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.59% या 4.15 रुपये चढ़कर 707.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tata Consultancy Services Dividend

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 3000% का डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देगी।

Tata Consultancy Services Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट मंगलवार 24 जून को करेगी।

Tata Consultancy Services Share Price

सुबह 11:25 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.39% या 13 रुपये की तेजी के साथ 3,388.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था हालांकि बीएसई पर स्टॉक 0.52% या 17.70 रुपये टूटकर 3387.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।