Reliance Power Share: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। स्टॉक आज 59.14 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और 4% से ज्यादा चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 62.12 रुपये पर पहुंच गया है।

65 रुपये से कम वाला ये शेयर पिछले 1 हफ्ते में 21 प्रतिशत तक चढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की क्या अभी शेयर में और जान बाकी है या नहीं?

हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम और एक के बाद एक ऑर्डर मिलने के कारण शेयर में आज ये तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 1,08,52,915 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

एनालिस्ट इस शेयर के प्रति काफी हद तक पॉजिटिव बने हुए हैं, हालांकि एक विश्लेषक ने प्रॉफिट को बचाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की भी राय दी है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने बताया कि शेयर के लिए अगला टारगेट 65 रुपये का होगा। एक्सपर्ट ने साथ ही में 58 रुपये के स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

एंजेल वन के ओशो कृष्णन ने कहा कि रिलायंस पावर लगातार चौथे सप्ताह तेजी के दौर में है। उन्होंने कहा कि ऊपर की ओर गति जारी रहने की संभावना है, इसलिए संभावित लाभ को और बढ़ाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना उचित है। एक्सपर्ट ने कहा कि 54-52 रुपये की रेंज मीडियम सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है।

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा की सपोर्ट 60 रुपये और रजिस्टेंस 65 रुपये पर होगा। 65 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 68 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग रेंज शॉर्ट टर्म के लिए 58 रुपये और 68 रुपये के बीच हो सकती है।

सुबह 10:30 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 4.48% या 2.64 रुपये की तेजी के साथ 61.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 4.13% या 2.43 रुपये चढ़कर 61.32 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

एक के बाद एक मिल रहा बड़ा ऑर्डर

बीते 28 मई को कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी, रिलायंस एनयू एनर्जीज को ISTS-कनेक्टेड सोलर + बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) प्रोजेक्ट के लिए पीएसयू कंपनी SJVN लिमिटेड से ऑर्डर मिला है।

इससे पहले 19 मई को कंपनी ने बताया था कि रिलायंस पावर ने ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड (जीडीएल), भूटान के साथ लॉन्ग टर्म बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के लिए कमर्शियल टर्म शीट पर साइन किया है।