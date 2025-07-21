केवल 90 दिनों में 100 प्वाइंट तक बढ़ जाएगा क्रेडिट स्कोर - बस फॉलो कर लें ये स्टेप
कम स्कोर होने पर न सिर्फ लोन महंगे होते हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ईएमआई और यहां तक कि नौकरी या किराए के मकान में भी अड़चन आती है। चलिए जानते हैं इसे कैसे सुधारें?
Credit Score: भारत में क्रेडिट स्कोर अब सिर्फ बैंक लोन की औपचारिकता ही नहीं बल्कि यह वित्तीय विश्वसनीयता का पूरा लेखा-जोखा बन चुका है। कम स्कोर होने पर न सिर्फ लोन महंगे होते हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ईएमआई और यहां तक कि नौकरी या किराए के मकान में भी अड़चन आती है।
3 महीने में ऐसे सुधरेगा क्रेडिट स्कोर
1. सबसे पहला और असरदार उपाय है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को सीमित करना। विशेषज्ञों की मानें तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% से नीचे रखने से स्कोर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। इसके लिए कार्ड से छोटे खर्च करें और पूरा बिल समय पर चुकाएं।
2. दूसरा जरूरी कदम है समय पर भुगतान करना। क्रेडिट कार्ड का बिल या ईएमआई में एक भी देरी से सीधे तौर पर स्कोर गिराता है। बैंकिंग एप्स या ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए EMI, क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य देनदारियां समय पर निपटाने से स्कोर में इजाफा होता है।
3. नए आवेदन करने से बचें - इन तीन महीनों के दौरान नए लोन या नया क्रेडिट कार्ड लेने से बचें। हर आवेदन पर हार्ड इन्क्वायरी बढ़ती है, जो स्कोर गिरा सकती है। सिर्फ जरूरत के समय ही नया कार्ड या लोन लें।
4. अपने क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें। समय-समय पर क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट निकालकर उसमें कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधरवाएं। कई बार गलत जानकारी भी स्कोर को कम कर देती है।
3 महीने में 100 प्वाइंट तक की हो सकती है बढ़ोतरी
अगर आप समय पर भुगतान करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीमित रखें, नए लोन से बचें और अपनी रिपोर्ट में गलती न होने दें, तो 3 महीने यानी 90 दिनों में आपका क्रेडिट स्कोर 50 से 100 अंकों तक सुधर सकता है। सुधार की रफ्तार इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी मौजूदा स्थिति कितनी खराब है और आप कितनी सख्ती से फाइनेंशियल अनुशासन अपनाते हैं।
क्रेडिट स्कोर में तेज सुधार तब होता है जब आप लगातार अपनी देनदारियां समय पर चुकाते हैं और क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% से नीचे रखते हैं। यदि आपके स्कोर में गिरावट हाल की किसी देरी या अधिक उपयोग के कारण हुई है, तो 90 दिनों में उस गिरावट को उलटना पूरी तरह संभव है।