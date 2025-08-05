scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारजून तिमाही में शानदार रहा सीमेंट कंपनी का मुनाफा, लेकिन फिर भी गिर गया स्टॉक

जून तिमाही में शानदार रहा सीमेंट कंपनी का मुनाफा, लेकिन फिर भी गिर गया स्टॉक

Shree Cement Share: सोमवार को सीमेंट सेक्टर की कंपनी श्री सीमेंट ने तिमाही नतीजे जारी किये थे। तिमाही नतीजे के बाद आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 11:24 IST
Shree Cement Share
Shree Cement Share

मंगलवार के कारोबारी सत्र में श्री सीमेंट के शेयर (Shree Cement Share) लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह कंपनी के शेयर ₹30999.85 पर खुले और थोड़ी देर में स्टॉक गिरकर ₹30239.25 पर आ गया। सोमवार को शेयर ₹30620.90 प्रति शेयर पर बंद हुआ है। शेयर ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही नतीजे (Shree Cement Q1 Result) जारी किये थे। इन नतीजों में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैसे है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? 

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 618.5 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 2.3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4,948 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का EBITDA भी 34 फीसदी बढ़कर 1,229 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, EBITDA मार्जिन 25 फीसदी से घटकर 19 फीसदी हो गया है। कंपनी ने बताया कि अप्रैल से जून तिमाही में टोटल 89.5 टन की बिक्री हुई है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय? (Shree Cement Share Price Target)

एक्सिस सिक्योरिटीज ने श्री सीमेंट के शेयर को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 33,960 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि शेयर के प्राइस में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

श्री सीमेंट शेयर परफॉर्मेंस (Shree Cement Share Performance)

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, 6 महीने में स्टॉक में 7 फीसदी की तेजी देखी गई। YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक कंपनी के शेयर 19 फीसदी चढ़े हैं। शेयर ने एक साल में 13 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, स्टॉक ने पांच साल में 37 फीसदी का रिटर्न दिया है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 5, 2025