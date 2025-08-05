scorecardresearch
IndusInd Bank Share: तीन साल के लिए बैंक को मिला नया MD & CEO, खबर के बाद शेयर ने पकड़ी रफ्तार

IndusInd Bank Share: मंगलवार के कारोबारी सत्र में इंडसइंड बैंक के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक ने राजीव आनंद को MD & CEO के पद पर नियुक्त किया है। इस खबर के बाद बैंक के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए।

Priyanka Kumari
Aug 5, 2025
IndusInd Bank new CEO: Stock analysts largely had targets of Rs 600 to Rs 1,000 on the IndusInd Bank stock. The pace of business recovery would now be a key near-term monitorable.

IndusInd Bank Share: 5 अगस्त 2025 (मंगलवार) के कारोबारी सत्र में इंडसइंड बैंक के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह बाजार खुलते ही बैंक के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए। शेयर का इंट्रा-डे हाई ₹848.70 हो गया। सुबह 10.50 बजे के करीब बैंक के शेयर (IndusInd Bank Share Price) 1.52 फीसदी की तेजी के साथ ₹816.30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।  

बता दें कि पिछले हफ्ते बैंक के माइक्रोफाइनेंस लोन पर सवाल उठाए गए थे। जिसके बाद बैंक के शेयर में बड़ी गिरावट आई। अब बैंक के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद बैंक के शेयर ने रफ्तार पकड़ लिया है। 

राजेश आनंद बने नए CEO &MD

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार बैंक ने तीन साल के लिए राजीव आनंद (Rajiv Anand) को मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और सीईओ (CEO) के तौर पर नियुक्त किया है। 

राजीव आनंद का टेन्योर 25 अगस्त 2025 से 25 अगस्त 2028 तक रहेगा। बता दें कि इससे पहले राजीव आनंद एक्सिस बैंक (Axis Bank) के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बैंक ने सोमवार देर रात को इस नियुक्ति का एलान किया है। अब इस नियुक्ति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से अप्रूवल लेना होगा। 

आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में सुमंत काथपिला (Sumant Kathpalia) ने इंडसइंड बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दिया था। 

कौन है राजीव आनंद? (Who is Rajiv Anand?)

राजीव आनंद चार्टेड अकाउंटेंट (CA) है। उनके पास रिटेल बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट में 35 साल का एक्सपीरियंस है। वह साल 2009 से एक्सिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं।  

इंडसइंड बैंक के शेयर की परफॉर्मेंस (IndusInd Bank Share Performance)

पिछले एक महीने में बैंक के शेयर 4 फीसदी गिरे हैं। यह गिरावट इस साल जारी है। शेयर ने बीते 6 महीने में 23 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल 2025 में अभी तक शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आई है। एक साल में स्टॉक में करीब 41 फीसदी की गिरावट आई है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पांच साल में 60 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 5, 2025