Tata Tech Share Price: टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Tata Technologies Ltd) के शेयर में आज 2% की ज्यादा की गिरावट आई। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:26 बजे तक कंपनी के 99,81,781 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

यह गिरावट कथित तौर पर एक ब्लॉक डील के बाद आई है जिसमें अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म टीपीजी के द्वारा ब्लॉक डील के जरिए टाटा टेक्नोलॉजीज में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचे जाने की संभावना है।

कुल ब्लॉक साइज 634 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें डील के लिए फ्लोर प्राइस 744.5 रुपये प्रति शेयर तय किए जाने की संभावना है, जो पिछले क्लोज प्राइस से 3 प्रतिशत कम है।

Tata Tech Share Price

फिलहाल कंपनी का शेयर सुबह 10:56 बजे तक एनएसई पर 1.88% या 14.40 रुपये गिरकर 753.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.83% या 14.05 रुपये टूटकर 753.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tata Tech Share Price Target

घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस शेयर को 510 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'SELL' कॉल दिया है वहीं एक अन्य ब्रोकरेज फर्म निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल ही में इस शेयर पर 'HOLD' रेटिंग और 775 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज की शुरुआत की थी।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि हालांकि एयरोस्पेस, बैटरी इंजीनियरिंग और बीएमडब्ल्यू जेवी सेगमेंट अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ऑटोमोटिव सेगमेंट और टाटा टेक के टेक सॉल्यूशन सेगमेंट के प्रोजेक्ट की चुनौतियों से धीमी रिकवरी की उम्मीद है।

Tata Tech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि इस साल यानी साल 2025 में शेयर (YTD) 15% से ज्यादा टूटा है।

पिछले 6 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल के दौरान 25 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।