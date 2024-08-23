सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी Premier Energies Limited के IPO को लेकर क्यों मचा है क्रेज?

पिछले कुछ वक्त से निवेशकों में ग्रीन एनर्जी थीम को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। आपके सामने उदाहरण है प्यूर EV थीम वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में काफी बंपर तेजी देखने को मिली। अब ग्रीन एनर्जी थीम से जुड़ा एक और IPO आने जा रहा है। जिसको लेकर ग्रे मार्केट में काफी बज देखने को मिल रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड की। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? फाइनेंशियल्स कैसे हैं? ग्रे मार्केट में कितना ऊपर चल रहा है भाव? आपको निवेश करना चाहिए या नहीं? IPO से जुड़ी तमाम जानकारियां जानते हैं।

कंपनी के फंडामेंटल्स

तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाती है। इस कंपनी की स्थापना अप्रैल 1995 में हुई थी। कंपनी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल, बिफेशियल मॉड्यूल, EPC सॉल्यूशंस और O&M सॉल्यूशंस शामिल हैं। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो सभी तेलंगाना में स्थित हैं कंपनी के कस्टमर्स की बड़ी और तगड़ी है। इसमें NTPC, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनम, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लूपाइन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूमिनस और हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को देश में बेचने के साथ अमेरिका, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ताइवान, फिलीपींस में एक्सपोर्ट करती है।

पहले तारीखों पर चर्चा

तो सबसे पहले तारीखों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO 27 अगस्त को ओपन हो रहा है। इन्वेस्टर 29 अगस्त तक इस IPO के लिए बोली लगा पाएंगे। इश्यू प्राइस कितना बढ़ा है? इस इश्यू के जरिए टोटल ₹2,830 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹1,291 करोड़ के करीब 2 करोड़ 80 लाख फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹1,539 करोड़ के 3.4 करोड़ शेयर बेच रहे हैं।

प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड

अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹427 से ₹450 तय किया है। रिटेल निवेशक कम से कम एक लॉट यानी 33 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप IPO के अपर प्राइस बैंड ₹450 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए ₹14,850 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 429 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹1.93 लाख निवेश करने होंगे।

कंपनी के फाइेंशियल्स

अब जान लीजिए कि कंपनी की लिस्टिंग कबतक हो सकती है? तो 3 सितंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी के फाइेंशियल्स देखें तो कंपनी पर कुल कर्ज 31 Mar 2022 को 453 करोड़ था, 31 Mar 2023 तक 763 करोड़ और 21 Mar 2024 तक 1,392 कर्ज बढ़ता हुआ दिखा है।

कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 42% यानी ₹190 से 200 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया

IPO ओपनिंग से पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 42% यानी ₹190 से 200 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹450 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹₹640 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है। अब सवाल का जवाब देते हैं कि निवेश करना है या नहीं। तो बिजनेस टुडे बाजार ने राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि IPO अच्छा है। कंपनी इस कर्ज का इस्तेमाल R&D और नए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए करेगी। निवेशकों को इसमें अप्लाई की सलाह दी है।