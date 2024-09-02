इस 10 रुपए से सस्ते और कर्ज मुफ्त वाली कंपनी के Stock के पीछे निवेशक हुए दीवाने!



इस छोटे से स्टॉक ने शेयर मार्केट में धमाल मचाया हुआ है। इस 10 रुपए से भी नीचे के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हम यहां बात रहे हैं Ajooni Biotech की। लगातार लग रहे हैं Upper Circuit के चलते ये Penny Stock फोकस में आ गया है। आइये कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

कंपनी एनिमल हेल्थकेयर के बिजनेस से जुड़ी हुई है। ये कंपनी पशुओं के चारे से लेकर सप्लिमेंट्स और किसानों की जरूरत तक हर सुविधा मुहैया कराती है। आपको बता दें कि कंपनी सिर्फ शुद्ध शाकाहारी चीजों पर ही फोकस करती है। कंपनी गुजरात बेस्ड और बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है। देश के टॉप 10 डेयरदी सप्लायर से कंपनी को करीब 5 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। कंपनी लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर काम कर रही है। वित्त वर्ष 2026-27 तक Ajooni Biotech अपने टर्नओवर को 450-495 करोड़ ले जाने का लक्ष्य है।



लगातार प्रॉफिट में कंपनी

कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले 10 सालों में Compounded Profit Growth 71% रही है। ये कंपनी की एक और खासियत है कि ये लगभग कर्ज़ मुक्त है। कर्ज़ मुक्त कंपनी होने का सबसे बड़ा फायदा है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी फंडिंग के लिए हमेशा रास्ता खुला रहा है और कंपनी अपने कामकाज का दायरा भी बढ़ा सकती है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 26.89% है जबकि पब्लिक की होल्डिंग 73.11% है।

छप्पड़फाड़ रिटर्न

Ajooni Biotech के शेयरों की चाल देखें तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 19 प्रतिशत भाग चुका है। तो वहीं 6 महीने में 74 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। एक साल में 154 प्रतिशत के जरिए निवेशकों को मालामाल बनाया है। कंपनी का Market Cap 162 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का All Time High 17.17 रुपए है। लगातार तेजी के चलते शेयर ने 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर को छू लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 52 वीक से प्राइस अगर ऊपर गया तो इसमें नया ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है।