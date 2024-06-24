scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRatnaveer Precision Engineering के स्टॉक में क्यों आई जबरदस्त तेजी?

Ratnaveer Precision Engineering के स्टॉक में क्यों आई जबरदस्त तेजी?

Ratnaveer Precision Engineering के स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह जानने से पहले इसके पीछ के ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेते हैं। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 18 प्रतिशत और एक महीने में 27 प्रतिशत भाग चुका है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2024 15:55 IST
Ratnaveer Precision Engineering के स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी
Ratnaveer Precision Engineering के स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी

Ratnaveer Precision Engineering के स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह जानने से पहले इसके पीछ के ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेते हैं। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 18 प्रतिशत और एक महीने में 27 प्रतिशत भाग चुका है। अब जानते हैं कि Ratnaveer Precision Engineering के स्टॉक में तेजी क्यों है?

advertisement

Also Read: Quant Mutual Fund की खबर ने बाजार में मचाई खलबली!

28 जून 2024 को अपनी बोर्ड बैठक

दरअसल वॉशर और ट्यूब जैसे हाई प्रीसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी ने आज प्रीफेंशियल अलॉटमेंट रूट के जरिए 95 करोड़ रुपये जुटाने के प्लान का एलान किया है। इस मौके पर Ratnaveer Precision Engineering के मैनेजिंग डायरेक्टर  विजय संघवी का कहना है कि कंपनी 28 जून 2024 को अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। जहां प्रीफेंशियल अलॉटमेंट  के जरिए फंड जुटाने के प्लान के प्रस्ताव को सदस्यों के सामने रखा जाएगा। बोर्ड कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बाद में बदलाव के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा। 

Also Watch: पैसा अपनी जेब में रख रहा Groww, निवेश नहीं करने का आरोप !

कंपनी के बिजनेस मॉडल

कंपनी के बिजनेस मॉडल के देखें तो रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टेनलेस स्टील वॉशर, शीट मेटल कॉम्पोनेंट्स, स्टेनलेस ट्यूब और पाइप और स्टेनलेस स्टील की तैयार शीट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में लगी हुई है। कंपनी की गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं: दो यूनिट मंजूसर और वडोदरा में है और वाघोडिया और अहमदाबाद में दो ईकाई हैं। रत्नवीर भारत की वॉशर की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। जिसके पास कंपनी के जरिए डिजाइन और विकसित 2,500 से ज्यादा प्रकार के स्टेनलेस स्टील वॉशर हैं। । कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में OEMs को सेवाएं प्रदान करती है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 154 रुपए है यानि ये अपने 52 वीक हाई के करीब है। ROE देखें तो 17.3% है। Shareholding पैटर्न को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक 55.48% है, तो वहीं Public की होल्डिंग 44.38% है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 24, 2024