JioStar: मुकेश अंबानी की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपनी सहायक कंपनी स्टार टेलीविजन प्रोडक्शंस लिमिटेड (STPL) का विलय जियोस्टार (Jiostar) के साथ पूरा कर लिया है। STPL वही कंपनी है जो 'STAR' ब्रांड का मालिकाना हक रखती है और ग्रुप की अन्य कंपनियों को इसे उपयोग करने का लाइसेंस देती है।

advertisement

नवंबर 2024 में हुई थी शुरुआत

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को एक एक्सचेंज फाइलिंग में इस विलय की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि 14 नवंबर, 2024 को रिलायंस ने STPL के स्टार इंडिया, जो अब जियोस्टार इंडिया बन चुकी है, के साथ विलय की योजना के बारे में सूचना दी थी।

फाइलिंग के अनुसार, जियोस्टार ने 30 नवंबर, 2025 को रिलायंस को बताया किया कि मर्जर अब प्रभावी हो गया है। इसका मतलब है कि STPL अब जियोस्टार में समाहित हो गई है।

मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी है जियोस्टार

जियोस्टार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है, जिसका गठन नवंबर 2024 में रिलायंस के मीडिया कारोबार और ग्लोबल मीडिया दिग्गज वॉल्ट डिज्नी के भारत कारोबार के विलय के बाद हुआ था। विलय के बाद इस संयुक्त कंपनी का वैल्यूएशन 8.5 अरब डॉलर आंका गया था।

विलय के बाद बनी जियोस्टार देश का अग्रणी मीडिया और मनोरंजन प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में ₹7,232 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था, जिसके साथ ही इसका प्रॉफिट ऑफर टैक्स (PAT) ₹1,322 करोड़ रहा था।

फरवरी 2025 में, जियोस्टार ने देश के दो प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म - जियोसिनेमा (JioCinema) और डिज्नी + हॉटस्टार (Disney+Hotstar) का भी विलय करके जियोहॉटस्टार (JioHotstar) को लॉन्च किया था। STPL के विलय से जियोस्टार की मीडिया बाजार में स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।