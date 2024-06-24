Quant Mutual Fund की खबर ने बाजार में मचाई खलबली!

अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो इस खबर को गौर से समझिए। दरअसल खबर Quant Mutual Fund को लेकर है, जिससे पूरे बाजार में खलबली पैदा हो गई है। Quant Mutual Fund के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं तो पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं फिर आपको खबर बताएंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके।

देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला म्यूचुअल फंड

sandeep tandon ने साल 2017 में Quant Mutual Fund की शुरुआत की थी। हाल के सालों में ये देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला म्यूचुअल फंड बन गया। 2019 में Quant Mutual Fund का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 100 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए से पार निकल गया है। इतना ही नहीं Quant Mutual Fund की कई स्कीम्स में निवेशकों को शानदार रिटर्न भी मिला है। Quant के स्मॉलकैप फंड का AUM 20,000 करोड़ से ज्यादा है। 3 और 5 साल में इस स्मॉलकैप फंड ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है। 1 साल में फंड ने 69% और 5 साल में 45% रिटर्न दिया है. मई में स्मॉलकैप फंड कैटेगरी का 43% निवेश Quant Smallcap Fund में ही हुआ है। अब आप सोचिए कितनी तेजी से ये म्यूचुअल फंड आगे बढ़ा है। फिलहाल, ये फंड हाउस 26 स्कीम्स में 54 लाख फोलियो मैनेज करता है। इसकी पॉपुलेरेटी की एक वजह ये भी है कि इस फंड का दूसरे फंड्स के मुकाबले एक्सपेंस रेश्यो काफी कम है और चर्निंग पर भी फोकस करता है यानि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

पॉपुलर होने वाले इस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का आरोप

अब आते हैं Quant Mutual Fund के जरिए बाजार में पैदा हुई खलबली पर। दरअसल पिछले कुछ सालों में तेज ग्रोथ दर्ज करने और निवेशकों के बीच पॉपुलर होने वाले इस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का आरोप लगा है। अभ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फ्रंट रनिंग क्या होता है?

फ्रंट रनिंग क्या होता है?

फ्रंट रनिंग शेयरों में तेजी का फायदा उठाकर एक झटके में मोटी कमाई करने का गैर-कानूनी तरीका होता है। म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का मतलब है कि फंड मैनेजर, डीलर, ब्रोकर को आने वाले बड़े सौदे का पहले से ही पता होता है। ये लोग बड़े सौदे से पहले खुद ही पोजीशन बना लेते हैं। इसके बाद जब बड़ा सौदा हो जाता है, तब शेयर के बढ़े दाम पर पोजीशन काट कर कमाई कर लेते हैं। मान लीजिए फंड मैनेजर आने वाले कल में एक स्टॉक में पॉजिशन लेने जा रहा है और ये कोई छोटी-मोटी पोजिशन बल्कि बल्क में होती है। ऐसे में फंड मैनेजर किसी तीसरे शख्स को जानकारी देता है और वो पहले से ही स्टॉक में खरीदारी करता है। इसके बाद जब बड़ा सौदा हो जाता है, कब भाव पर खरीदकर, ऊंचे भाव पर बेच दिया जाता है और फिर वापस रकम को बांट लिया जाता है।

मुंबई और हैदराबाद स्थित ठिकानों पर छापेमारी

अब खबर ये है कि Quant Mutual Fund पर फ्रंट रनिंग के आरोप लगे हैं। यहां तक ये भी खबरें हैं कि Quant Mutual Fund के मुंबई और हैदराबाद स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अभी तक सामने आई जानकारी से पता चलता है कि 21 जून को Quant Mutual Fund से जुड़े डीलर्स और दूसरे लोगों से पूछताछ हुई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी को फ्रंट रनिंग में 20 करोड़ मुनाफा कमाए जाने का शक है।

Quant MF की तरफ से भी बयान

अब यहां पर Quant MF की तरफ से भी बयान आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस फ्रंट रनिंग के मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी की कार्रवाई के बाद Quant Mutual Fund ने अपना बयान भी जारी किया है। फंड हाउस ने सभी निवेशकों एक ई-मेल भी लिखा है। Quant Mutual Fund ने स्वीकार किया है कि हाल हमें सेबी ने उनसे पूछताछ की है। साथ ही यह भी कहा है कि वो मामले में किसी भी चिंता का समाधान करेंगे। Quant Mutual Fund एक रेगुलेटेड ईकाई है और वो रेगुलेटर को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Quant Mutual Fund ने यह भी कहा है कि सेबी को वो नियमित और जरूरत अनुसार सभी तरह के डाटा देंगे। हमारे मूल लक्ष्य में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। निवेशकों को बेहतर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न प्रदान करते रहेंगे।