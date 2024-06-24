इस हफ्ते दो IPO में निवेश करने का मौका, Allied Blenders And Distillers Limited और Vraj Iron and Steel के खुलेंगे IPO

शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए इस हफ्ते 2 IPO खुलेंगे। इसमें Allied Blenders And Distillers Limited और Vraj Iron and Steel Limited शामिल हैं।

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड इस IPO के जरिए ₹1,500 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹1,000 करोड़ के 35,587,189 नए शेयर इश्यू करेगी। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए ₹500 करोड़ के 17,793,594 शेयर बेचेंगे। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 25 जून से 27 जून तक बोली लगा सकेंगे। 2 जुलाई को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे।

मैक्सिमम 689 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹267-₹281 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 53 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹281 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,893 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 689 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,609 खर्च करने होंगे।

ग्रे मार्केट में एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का प्रीमियम 26.33%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 26.33% यानी ₹74 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹281 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹355 पर हो सकती है। हालांकि इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।

कंपनी के शराब से जुड़े 16 ब्रांडों के प्रोडक्ट

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी के पोर्टफोलिया में व्हिस्की, ब्रांडी, रम और वोदका के 16 ब्रांडों के प्रॉडक्ट हैं। इनमें ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की, स्टर्लिंग रिजर्व और ऑफिसर्स चॉइस ब्लू सहित अन्य ब्रांड शामिल हैं।

व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड

व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड इस IPO के जरिए ₹171 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी पूरे ₹171 करोड़ के 8,260,870 शेयर इश्यू करेगी। यह पूरी तरह से फ्रेश IPO है, जिसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 26 जून से 28 जून तक बोली लगा सकेंगे। 3 जुलाई को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड व्रज ब्रांड के तहत स्पंज आयरन, बिलेट्स और TMT बार जैसे स्टील प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है।

मैक्सिमम 936 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹195-₹207 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 72 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹207 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,904 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 936 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,752 खर्च करने होंगे।

ग्रे मार्केट में व्रज आयरन एंड स्टील का प्रीमियम 19.32%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 19.32% यानी ₹40 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹207 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹247 पर हो सकती है। हालांकि इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।