वेदांता रिसोर्सेज ने वेदांता लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने से किया इनकार

वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी में किसी भी हिस्सेदारी को बेचने की किसी भी मीडिया रिपोर्ट का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया, "वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने की किसी भी योजना का दृढ़ता से खंडन करती है।"

पिछले सप्ताह मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वेदांता के प्रवर्तक वेदांता लिमिटेड में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी 4,000 करोड़ रुपये से अधिक में बेचने पर विचार कर रहे हैं।

इससे पहले, वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सीएनबीसी-टीवी18 को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उनका इरादा मौजूदा हिस्सेदारी को बरकरार रखने का है। अग्रवाल ने कहा, "हमारे पास कंपनी की 62-61 पॉइंट कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी है और हम इससे संतुष्ट हैं। कोई भी निवेश बैंकर आकर मुझे कुछ आइडिया देगा, हम उस पर काम करेंगे। (लेकिन) इस समय, हमारी हिस्सेदारी को 61.5% से नीचे लाने के लिए कोई योजना नहीं है।"

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही तक वेदांता के प्रमोटरों के पास कंपनी में 61.95 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। दिसंबर 2022 से वेदांता में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रह गई है।

स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के शेयर की कीमतें अपने 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर से दोगुनी हो गई हैं, जो प्रस्तावित विभाजन, प्रबंधन द्वारा डीलीवरेजिंग पर लगातार ध्यान केंद्रित करने और आय में उल्लेखनीय सुधार सहित कई सकारात्मक पहलुओं से समर्थित है।