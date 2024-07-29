एक महीने में 20% की तेजी के बाद फिर रॉकेट क्यों बना NBCC (India) Ltd का स्टॉक?

NBCC के शेयर सोमवार को लगभग 6% बढ़ गए, क्योंकि कंपनी ने कहा कि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ऑर्डर जीते हैं।

NBCC ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इसकी सहायक कंपनी HSCC (इंडिया) ने महाराष्ट्र सरकार से बुलढाणा में 100 छात्र क्षमता के एक नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और 430 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिए एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का लगभग मूल्य 411.45 करोड़ रुपये है।

हाल ही में, NBCC (इंडिया) ने कहा कि उसे NIT Patna (बिहटा कैंपस) में एक इनक्यूबेशन सेंटर के निर्माण और विकास का कार्य सौंपा गया है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 36 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

कंपनी को कटक, ओडिशा में रवेंशॉ विश्वविद्यालय के व्यापक विकास के लिए एक कार्य आदेश भी मिला है। प्रोजेक्ट का मूल्य लगभग 250 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और महानदी परिसर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। प्रोजेक्ट के दायरे में 45,000 वर्ग मीटर से अधिक के बिल्ट-अप क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख सुविधाओं का निर्माण और विकास शामिल है।

जुलाई के महीने में कंपनी में एक प्रमुख प्रबंधन परिवर्तन भी देखा गया। सुमन कुमार 02 जुलाई से कंपनी के निदेशक (वाणिज्य) के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं।

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपनी परिचालन आय में 43.05% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो 4,024.50 करोड़ रुपये रही। कुल रेवन्यू वर्ष-दर-वर्ष 42.19% बढ़कर 4,075.86 करोड़ रुपये हो गया, जबकि तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट 24.52% बढ़कर 141.49 करोड़ रुपये हो गया।

इधर, कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रति पेड-अप इक्विटी शेयर 0.63 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

NBCC (इंडिया) भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। कंपनी को तीन बाजार-केंद्रित सेगमेंटों में संगठित किया गया है: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट।

कंपनी के शेयरों में वर्ष के आरंभ से लगभग 126% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक वर्ष में शेयर लगभग 301% बढ़ गए हैं।