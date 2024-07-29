Ola Electric IPO: Ola Electric में निवेश का मौका, जानिए IPO से जुड़ी हर जानकारी

Ola Electric Mobility का IPO 2 अगस्त को आवेदन के लिए खुलेगा। निवेशक 6 अगस्त तक इसके लिए बिडिंग कर सकेंगे। 9 अगस्त को कंपनी के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। इसी के साथ यह पहली लिस्टेड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन जाएगी। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹6,145.56 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹5,500 करोड़ के 723,684,210 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक OFS के जरिए ₹645.56 करोड़ के 84,941,997 शेयर बेच रहे हैं।

कंपनी ने ₹72-₹76 तक किया IPO का प्राइस बैंड

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹72-₹76 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 195 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹76 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,820 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 2535 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹192,660 इन्वेस्ट करने होंगे।

इश्यू का 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

कंपनी ने इश्यू का 75% हिस्सा QIB के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा करीब 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा NII के लिए रिजर्व है।

पिछले महीने SEBI ने ओला इलेक्ट्रिक को IPO लाने की मंजूरी दी

SEBI ने पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक को IPO लाने की मंजूरी दी थी। ओला भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने 22 दिसंबर 2023 को SEBI के पास IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया था। DRHP के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक ने ऑफर फॉर सेल के जरिए 9.52 मिलियन शेयर बेचने और नए शेयर इश्यू करके 5,500 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव दिया था। अकेले कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल 4.73 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं।