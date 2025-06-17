अगर आपने कभी Netflix, EMI या बिजली बिल के लिए UPI AutoPay एक्टिव किया है और अब उसे बंद करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार ऑटोपे चालू कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन पेमेंट हर महीने अपने आप कटता रहता है। ऐसे में ऑटोपे को समय पर बंद करना जरूरी हो जाता है।

AutoPay क्या है? (What is UPI Autopay?)

ऑटोपे एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है। यह यूजर को बार-बार पेमेंट करने के झंझट से बचाती है। इसे PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM App जैसी किसी भी यूपीआई ऐप (UPI App) पर ऑन कर सकते हैं। बता दें कि यूजर एक बार जब e-Mandate यानी ऑटोपे को मंजूरी दे देता है तो उसके बाद हर महीने या तय समय पर पेमेंट ऑटोमैटिक कट जाता है।

इसे यूजर आसानी से बिजली का बिल भरने, Netflix या Disney+ जैसे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन, EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम या जिम की फीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

कैसे काम करता है AutoPay? (How UPI Autopay Works?)

जब आप किसी ऐप या वेबसाइट पर कोई सर्विस लेते हैं तो वहां आपको AutoPay Mandate का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यह आपके बैंक अकाउंट से तय राशि को ऑटोमैटिक कटने की परमिशन दे देता है।

यह e-Mandate रोजाना, हर हफ्ते, हर महीने या किसी भी समय अंतराल पर सेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने Netflix का सब्सक्रिप्शन लिया है और AutoPay ऑन किया है तो हर महीने की शुरुआत में पेमेंट अपने आप कट जाएगा। ऐसे में आपको बार-बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी।

कैसे कैंसिल करें AutoPay? (How to cancel UPI Autopay)

अगर आप ऑटोपे को बंद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीआई ऐप ओपन करें।

स्टेप 2: अब ऐप में जाकर "UPI Settings" या "AutoPay" या "Mandates" सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां आपको आपके सभी एक्टिव AutoPay Mandates शो होंगे।

स्टेप 4: इसके बाद आपको जिस AutoPay को कैंसिल करना है उस पर टैप करें।

स्टेप 5: अब "Revoke" या "Cancel Mandate" के ऑप्शन पर क्लिक करें।

इस तरह सेलेक्ट किया गया AutoPay बंद हो जाएगा। यानी अब ऑटोमैटिक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे।

समय पर बंद करें AutoPay

अगर किसी सर्विस की आपको जरूरत नहीं रही या आपने पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो यूपीआई ऑटोपे को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हर महीने पैसा कटता रहेगा, जिसे रिवर्स यूपीआई पेमेंट (Reverse UPI Payment) करना मुश्किल होता है। यूपीआई यूजर को वक्त-वक्त पर अपने एक्टिव AutoPay Mandates चेक करते रहना चाहिए।