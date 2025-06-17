50 हजार से कम में मिल रहा iphone16e, यहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर

अगर iPhone के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। नए iphone16e पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इस ऑफर के बाद फोन की कीमत 50,000 रुपये से कम हो गई। जी हां, Amazon पर iPhone 16e सबसे कम कीमत पर मिल रहा है।

50 हजार से कम में मिल रहा iphone16e

iPhone 16e को Apple ने ₹59,900 में लॉन्च किया था। अब Amazon Offer (iPhone 16e Amazon Discount) के तहत इस फोन की कीमत घटकर ₹53,600 हो गई। इसके अलावा ICICI Bank या Kotak Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के बाद iPhone 16e की कीमत सिर्फ ₹49,600 हो गई।

क्या है इस फोन की खासियत? (iphone16e Features)

iPhone 16e में Apple A18 चिपसेट (Apple A18 Chip) है। यह हैवी ऐप्स और गेम्स को भी स्मूदली चलाता है। इसमें 6.1 इंच की Super Retina XDR डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें 48 MP का रियर कैमरा और 12 MP का सेल्फी कैमरा है। शानदार कैमरा के साथ दिन हो या रात फोटो क्वालिटी बेहतरीन आएंगी।

iPhone 16e में Ceramic Shield डिजाइन दिया गया है, जो इसे गिरने से बचाता है। इसके साथ ही यह फोन फास्ट चार्जिंग (Fast Charging iPhone) को भी सपोर्ट करता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।

अगर आप पहले से Apple के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे AirPods, Apple Watch या MacBook इस्तेमाल करते हैं, तो iPhone 16e उनके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

iPhone 16e इस समय Apple का सबसे सस्ता फोन है। इसमें Apple Intelligence (AI iPhone Features) मिलता है।