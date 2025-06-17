Jio BlackRock Mutual Fund ने भारत में BlackRock के इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 'Aladdin' को लॉन्च कर दिया है।

यह पहला मौका है जब Aladdin जैसे ग्लोबल लेवल के टूल को भारतीय बाजार में लाया गया है। कंपनी को हाल ही में 26 मई 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से एसेट मैनेजमेंट लाइसेंस मिला था।

Jio BlackRock Asset Management Pvt Ltd, रिलायंस ग्रुप की Jio Financial Services Ltd (JFSL) और अमेरिका की निवेश दिग्गज BlackRock के बीच 50:50 की ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी ने कहा कि Jio का डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण और BlackRock की ग्लोबल निवेश विशेषज्ञता को जोड़कर हमने भारतीय निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन तैयार किया है।

यूजर्स को क्या होगा फायदा?

कंपनी के अनुसार, Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) एक समर्पित प्लेटफॉर्म है जो पोर्टफोलियो निर्माण, जोखिम विश्लेषण और निवेश प्रबंधन में सटीकता और पारदर्शिता लाता है। Jio BlackRock ने इसे भारत में उपलब्ध कराकर खुद को पारंपरिक निवेश मॉडलों से अलग पेश किया है।

कंपनी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट में कहा कि यह तो केवल शुरुआत है। हम निवेश को सुलभ और किफायती बनाने आए हैं।

Investing should be simple. And it should work for you.



That’s the belief that brought Jio Financial Services and BlackRock together. We’ve blended Jio’s digital first approach with BlackRock’s global investment expertise – to build solutions around what Indian investors truly… pic.twitter.com/EMScIJEAqK — JioBlackRock Mutual Fund (@JioBlackRockmf) June 16, 2025

SEBI ने 26 मई 2025 को Jio BlackRock Mutual Fund को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और Jio BlackRock Asset Management Private Ltd को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने की मंज़ूरी दी थी। इससे पहले, 29 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने Jio BlackRock Asset Management और Jio BlackRock Trustee Private Limited का गठन किया था।

कंपनी ने बताया लीडरशिप टीम के बारे में

इससे पहले कंपनी ने jioblackrockamc.com नाम की वेबसाइट लॉन्च की थी जहां कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड के लीडरशिप टीम के बारे में बताया था।

कंपनी ने बताया कि जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के सीईओ सिड स्वामीनाथन (Sid Swaminathan) होंगे। इसके अलावा अमित भोसले (Amit Bhosale) म्यूचुअल फंड के चीफ रिस्क ऑफिसर, अमोल पई (Amol Pai) चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बिरजा त्रिपाठी (Biraja Tripathy) हेड ऑफ प्रोडक्ट, दिशा भंडारी (Disha Bhandary) हेड ऑफ एचआर, गरिमा नाहर (Garima Nahar) हेड ऑफ लीगल, गौरव नागौरी (Gaurav Nagori) चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हेमंती वाधवा (Hemanti Wadhwa) चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंडकंपनी सेक्रेटरी और कोमल नारंग (Komal Narang) चीफ क्लाइंट ऑफिर हैं।