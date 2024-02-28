scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNova Agri शेयरों में आज 8% की तेजी क्यों आ गई?

Nova Agri शेयरों में आज 8% की तेजी क्यों आ गई?

नोवा एग्रीटेक के शेयरों को 31 जनवरी, 2024 को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था, जब स्टॉक को दिए गए निर्गम मूल्य 56 रुपये से 36.6 प्रतिशत के प्रीमियम पर सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए लगभग 144 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Feb 28, 2024 13:52 IST
हाल ही में लिस्टिड कंपनी नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान उछाल आया
हाल ही में लिस्टिड कंपनी नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान उछाल आया

हाल ही में लिस्टिड कंपनी Nova Agritech Ltd के शेयरों में बुधवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान उछाल आया। कंपनी को मंगलवार को तेलंगाना स्थित अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) इकाई के लिए भारत सरकार से मान्यता मिली है। कंपनी की तरफ से जारी इस बयान के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। नोवा एग्रीटे ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) ने कंपनी की इन-हाउस अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) इकाई को प्रतिष्ठित मान्यता प्रदान की है। 

संशोधित शर्तों

इसमें कहा गया है कि 22 फरवरी, 2024 को लिखा गया पत्र कंपनी को मंगलवार, 27 फरवरी, 2024 को प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया है, "उपरोक्त मान्यता नोवा एग्रीटेक की अनुसंधान एवं विकास इकाई को समय-समय पर संशोधित शर्तों के अनुसार सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने का अधिकार देगी।" घोषणा के बाद, नोवा एग्रीटेक के शेयर बुधवार को 8.35 प्रतिशत बढ़कर 73 रुपये पर पहुंच गए। पिछले कारोबारी सत्र में स्टॉक 67.37 रुपये पर बंद हुआ था। स्टॉक अपने इश्यू प्राइस 41 रुपये से 78 फीसदी ऊपर है।

नोवा एग्रीटेक के शेयर

नोवा एग्रीटेक के शेयरों को 31 जनवरी, 2024 को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था, जब स्टॉक को दिए गए निर्गम मूल्य 56 रुपये से 36.6 प्रतिशत के प्रीमियम पर सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए लगभग 144 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
मई 2007 में निगमित, नोवा एग्रीटेक ऐसे उत्पाद बनाती है जो किसानों को बेहतर फसल उगाने में मदद करते हैं। हैदराबाद स्थित नोवा एग्रीटेक मुख्य रूप से तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है- मृदा स्वास्थ्य, पौधों का पोषण और फसल सुरक्षा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
