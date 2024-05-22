चुनाव से पहले विदेश संस्थागत निवेशक क्यों कर रहे हैं जमकर बिकवाली?

19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 37,700 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे हैं। अगर इसका डेली एवरेज निकालें तो 21 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई औसतन 1,800 करोड़ रुपये की प्रति दिन बिकवाली कर रहे हैं।

घरेलू संस्थागत निवेशक

पिछले 21 कारोबारी दिनों में, DII यानि घरेलू संस्थागत निवेशक ने लगभग 60,000 करोड़ रुपये की बाइंग की है। अप्रैल महीने के अंत में म्यूचुअल फंड 1.36 लाख करोड़ रुपये की नकदी के ढेर पर बैठे थे और इसलिए उनके पास विदेशी निवेशकों की किसी भी बिकवाली को काउंटर करने के लिए पर्याप्त फंड था।

भारतीय म्युचुअल फंड

वहीं पिछले 21 कारोबारी सत्रों के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 60,000 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। भारतीय म्युचुअल फंड जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अप्रैल महीने के अंत तक म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये की बड़ी नकदी मौजूद थी, जिस कारण वे विदेशी निवेशकों की ओर से की जा रही बिकवाली के कारण पैदा हुए दबाव को काफी हद तक कम करने में सफल रहे हैं।