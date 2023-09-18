scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारआज किन शेयरों पर रहेगी नज़र, बाज़ार में बनाएं अपनी रणनीति

आज किन शेयरों पर रहेगी नज़र, बाज़ार में बनाएं अपनी रणनीति

PVR Inox ने अहमदाबाद के हिमालय मॉल में 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोला है। नए लॉन्च से PVR आइनॉक्स सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क बना है। 115 शहरों के 362 प्रॉपर्टिज में 1713 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हुई।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 09:52 IST
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बाजारो में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद मिलाजुला कारोबार नजर आ रहा है। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। 

Also Read: सोमवार को क्या होंगे बाजार के अहम ट्रिगर,कैसे बनाएं अपनी रणनीति?

Tata Steel : कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के साथ करार किया है। पोर्ट टालबोट में 125 करोड़ पाउंड निवेश करने को लेकर करार हुआ है। इसके तहत कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 50 करोड़ पाउंड की मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट में 10 साल में 50 मिलियन टन डायरेक्ट एमिशन घटने का अनुमान है।

Defense Share : डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इस के तहत घरेलू कंपनियों से 8 तरह से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगी। HAL से 12 सुखोई एयरक्राफ्ट खरीदेगी। डोर्नियर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी मिली है। BDL से शॉर्ट रेंज मिसाइल और चॉपर खरीदेगी। BEML से गन टोईंग व्हीकल और HMV खरीदने को मंजूरी मिली है। कोचीन शिपयार्ड से सर्वे व्हीकल खरीदने को मंजूरी मिली है। 

BEL : कंपनी को कुल 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। 2,119 करोड़ का ऑर्डर कोचीन शिपयार्ड से मिला। 886 करोड़ करोड़ का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है। कारोबारी साल 2024 में अब तक 14,384 करोड़ के ऑर्डर मिले है। 

ONGC/OIL/HOEC : सरकार ने घरेलू क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। विंडफॉल टैक्स 6,700 रुपए प्रति टन से बढ़कर 10,000 रुपए प्रति टन हुआ है। ATF पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3.5 रुपए प्रति लीटर हुई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए प्रति लीटर से घटकर 5.5 रुपए प्रति लीटर की है। 

Adani Total Gas : अहमदाबाद नगर निगम से 130 - 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है। PPP मॉडल के तहत बायो - CNG प्लांट लगाएगी कंपनी।  500 टन प्रति दिन बायो-CNG प्लांट की क्षमता होगी। इस प्लांट को डिजाइन, निर्माण, फाइनेंस और ऑपरेट भी करेगी। 

Brigade Enterprises : Tetrarch ने बेंगलरू में 5 एकड़ की जमीन खरीदी है। बेंगलरू सिरामिक्स से 123.5 करोड़ में खरीदी जमीन की है।  ब्रिगेड एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी Tetrarch है। ये कंपनी 5 एकड़ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएगी। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से 800 करोड़ आय की उम्मीद है। 

Restaurants Brand Asia : इस कंपनी के फंड मे एक्शन देखने को मिला है। QSR ASIA PTE ने कंपनी में 12.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। शेयर खरीदने वालों की लिस्ट में ICICI Pru, Plutus Wealth, Quant MF, Tata MF, Franklin, Goldman Sachs, Societe Generale और Citigroup शामिल है। 

Five Star Finance : Sequoia ने 30 लाख शेयर 700.15 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। Smallcap World Fund ने 30 लाख शेयर खरीदे हैं। .

Gensol Engineering : Scorpius ट्रैकर्स में 54.38% हिस्सा 135 करोड़ रुपए में खरीदा है। अधिग्रहण से कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में एंट्री होगी। 

IRCTC : कंपनी ने अमेजन के साथ 6 महीने के लिए लाइव पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। कंपनी ने ई-मार्केट प्लेस, रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत IRCTC के वेबसाइट और ऐप पर अमेजन ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स होगा। अमेजन की ई-मार्केट प्लेस सर्विस ग्राहकों के पास पहुंचेगी। 

PVR Inox : अहमदाबाद के हिमालय मॉल में 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोला है। नए लॉन्च से PVR आइनॉक्स सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क बना है। 115 शहरों के 362 प्रॉपर्टिज में 1713 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हुई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 18, 2023