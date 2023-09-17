सोमवार को क्या होंगे बाजार के अहम ट्रिगर,कैसे बनाएं अपनी रणनीति?

सितंबर में अब तक शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन कियाहै। इस महीने घरेलू शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंचने में कामयाब रहा है। इस महीने बाजार की इस शानदार तेजी के पीछे महंगाई का कम होना, कंपनियों के अनुमानित अच्छे नतीजों की उम्मीद और अमेरिकी बाजारों से किसी भी तरह की कोई बड़ी नकारात्मक खबर का नहीं होना है। बाजार के जानाकरों का कहना है कि FOMC की बैठक पर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा कच्चे तेल के दामों में आई तेजी भी चिंता का कारण हो सकती है।

पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स पिछले हफ्ते 1,240 अंकों की तेजी के साथ 67,839 के स्तर पर और निफ्टी 372 अंक चढ़कर 20,192 के स्तर पर बंद हुआ. बीते हफ्ते दोनों प्रमुख इंडेक्स ने करीब 2% की तेजी दिखाई है।

अगले हफ्ते किन बातों पर रखें नजर

1. FOMC की बैठक

अगले हफ्ते बाजार की नजर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की दो-दिवसीय बैठक पर होगी, जिसका एलान 20 सितंबर को होना है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा. उन्होंने कहा है कि महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाने के लिए दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ब्याज दरें स्थिर रही तो ये बाजार के पॉजिटिव होगा लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो ये निगेटिव होगा।

2. कच्चा तेल

कच्चे तेल के दामों में आई तेजी बाजार को टेंशन दे सकती है। ओपेक+ देशों की ओर से सप्लाई घटाने की वजह से कच्चे तेल के दाम में ये तेजी देखने को मिली है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाली तिमाहियों में कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बाजार के लिए निगेटिव होगा।

3. एफआईआई की बिकवाली

पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशक नेट बिकवाली वाले रहे हैं। FIIs की ओर से पिछले हफ्ते कुल 747 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिली है। सितंबर महीने में FIIs की ओर से कैश सेगमेंट में अब तक कुल 9,580 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री देखने को मिली है। अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जारी रही तो ये बाजार की