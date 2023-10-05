Suzlon Energy में कौन सी नई खबर से शेयरों में आई तेजी?

scorecardresearch
विंड एनर्जी के सेक्‍टर में Suzlon Energy सबसे बड़ी कंपनी है। घरेलू बाजार में कंपनी का मार्केट शेयर 33 फीसदी है। कंपनी के पास ग्लोबल स्‍तर पर 20GW की ऑपरेशनल विंड पावर कैपेसिटी है। तूफानी तेजी की सबसे बड़ी वजह है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग 2 पायदान अपग्रेड कर ‘BBB‐/A3' से BBB+/A2' कर दी है।

Adarsh
New Delhi,UPDATED: Oct 5, 2023 16:26 IST
देश की लीडिंग विंड पावर Suzlon Energy के शेयर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। Suzlon का शेयर निवेशकों को बंपर रिटर्न दे रहा है। एक बार फिर इस स्टॉक को लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल कंपनी के प्रमोटर्स की ओर से कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को रिलीज करने का फैसला किया है। जिसके बाद से शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर 52 वीक के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है।  बीते कुछ महीनों में कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हुई है। वहीं, हाल ही में रेटिंग एजेंसी CRISIL ने भी कंपनी की रेटिंग 2 पायदान अपग्रेड की है। आइये जानते हैं कि कैसे कुछ गिरवी शेयरों को छुड़ाने से शेयरों में तूफानी तेजी आई और आने वाले दिनों में इस स्टॉक में कितनी तेजी आ सकती है?

Suzlon Energy ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने SBICAP Trustee Company Limited से 97.1 करोड़ गिरवी रखे शेयर को छुड़वाया है। जारी किए गए शेयर कुल इक्विटी का 7.1 फीसदी है। बयान के मुताबिक गिरवी रखे गए शेयर 28 सितंबर को जारी किए। BSE पर कंपनी की ओर से 14 अगस्‍त 2023 तक जारी शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, प्रमोटर्स की कंपनी में 13.3 फीसदी हिस्सेदारी यानि 180 करोड़ शेयर उनके पास थे। इसमें से 81% या 146 करोड़ शेयर गिरवी थे। जिन्हें वापस छुड़ा लिया गया है। Suzlon Energy के शेयर बीते एक साल में मल्टीबैगर बनकर साबित हुआ है। इस स्टॉक ने निवेशकों को दमदार  रिटर्न दिए हैं। बीते एक साल में ये स्टॉक 285% रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने का रिटर्न 261 फीसदी है। BSE पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 38 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। 2023 में अब तक शेयर करीब 160 फीसदी से ज्यादा उछल चुका है। शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है और शेयर इस समय लगभग 29.50 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में समझ लेते हैं कि कौन सी संभावनाएं है जो स्टॉक में आगे तेजी ला सकती हैं। आपको बता दें कि विंड एनर्जी के सेक्‍टर में Suzlon Energy सबसे बड़ी कंपनी है। घरेलू बाजार में कंपनी का मार्केट शेयर 33 फीसदी है। कंपनी के पास ग्लोबल स्‍तर पर 20GW की ऑपरेशनल विंड पावर कैपेसिटी है। तूफानी तेजी की सबसे बड़ी वजह है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग 2 पायदान अपग्रेड कर ‘BBB‐/A3' से BBB+/A2' कर दी है। इसके साथ ही क्रिसिल ने लॉन्‍ग टर्म और शॉर्ट टर्म फैसिलिटी के लिए आउटलुक पॉजिटिव रखा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में तेजी कैसी रह सकती है।

