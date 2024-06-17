कौन से फेक्टर तय करेंगे इस हफ्ते बाजार की चाल

इस हफ्ते बाजार कैसा रह सकता है इसकी दिशा डोमेंस्टिक इकोनॉमित डेटा, BOE की मीटिंग, FII-DII फ्लो, ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा और आने वाले IPO से तय होगी। इस हप्ते बाजार की शुरुआत बकरीद की वजह से छुट्टी के साथ हुई ऐसे में 18 जून से शुरु हो रहे कारोबारी सत्र में बाजार की चाल कैसी रह सकती है यह तय करेगा

डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा:

जून माह के लिए HSBC इंडिया PMI मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट और सर्विसेज डेटा 21 जून को जारी करेगी, बाजार की नजर इस पर भी रहेगी।

ग्लोबल इंटरेस्ट कट:

दुनियां भर के सेंट्रल बैंक ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट के ट्रेंड में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। इस हप्ते UK और ऑस्ट्रेलिया जैसी एडवांस इकोनॉमी से अहम फैसलों की उम्मीद है। अपकमिंग इलेक्शन और लगातार बढ़ते प्राइस प्रेशर का सामना कर रहा बैंक ऑफ इंगलैंड कम से कम अगस्त तक इंटरेस्ट रेट में कटौती में देरी कर सकता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे को भी इंटरेस्ट रेट में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि इकोनॉमिस्ट का सुझाव है कि स्विस नेशनल बैंक मार्च में पिछले कदम के बाद आगे की कटौती रोक सकता है। ग्लोबल लेवल पर मॉनेटरी पॉलिसीज अलग-अलग हैं, ब्राजील और पैराग्वे द्वारा ब्याज दरें बरकरार रखने की उम्मीद है, जबकि चिली द्वारा ब्याज दरों में कटौती में ढील दी जा सकती है।

ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा : निवेशशकों की नजर अमेरिकी रिटेल सेल्स, मई के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 14 जून को समाप्त हफ्ते के लिए शुरुआती जॉब लेस क्लेम्स, जून के लिए S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI फ्लैश पर पर रहेगी। इसके अलावा मई के लिए मौजूदा घरों की सेल्स पर भी बाजार की नजर रहेगी, जबकि अगले सप्ताह UK के बैंक ऑफ इंगलैंड की ब्याज दर के फैसले पर भी निवेशकों का फोकस रहेगा।

FII-DII एक्टिविटीज पर बाजार की नजर:

इस हप्ते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) की एक्टिविटीज पर बाजार की नजर होगी। मई की शुरुआत से ही नेट सेलर्स होने के बाद FII कुछ समय के लिए खरीदार बन गए हैं। पिछले 5 सेशन में FII ने भारतीय इक्विटी में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है।

मई में FII ने लगभग 3 अरब डॉलर के शेयर बेचे: मई में FII ने लगभग 3 अरब डॉलर के शेयर बेचे थे और जून में अब तक लगभग 624 मिलियन डॉलर के शेयर्स की बिक्री की है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने मजबूत निवेश बनाए रखा और पिछले हफ्ते लगभग 6000 करोड़ रुपऐ की खरीदारी की और इस साल अब तक कुल 2.17 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की। बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर बाजार में गिरावट आती है, तो DII और रिटेल निवेशक गिरावट के दौरान खरीदारी की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश और रिटेल निवेशकों के गिरावट के दौरान खरीदारी करने से बाजार पॉजिटिव बना रह सकता है।

IPO बाजार:

इस हफ्ते 1087 करोड़ रुपए के तीन मेनबोर्ड IPO ओपन होंगे। 418 करोड़ रुपए का DEE डेवलपमेंट का IPO 19 जून से 21 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड 193-203 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक्मे फिनट्रेड इंडिया का 121 करोड़ रुपए का IPO भी 19 जून को ओपन और 21 जून को क्लोज होगा। इसके अलाबा 369 करोड़ रुपए का स्टेनली लाईफस्टाइल का IPO 21 जून को ओपन और 25 जून को क्लोज होगा।

