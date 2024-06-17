शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल

शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, BOE मीटिंग, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII-DII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि, कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार (17 जून) को बकरी ईद की छुट्‌टी के चलते बाजार बंद रहेगा।

1. डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा

डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो जून के लिए HSBC इंडिया PMI मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिट और सर्विसेज डेटा 21 जून को जारी करेगी, जिस पर बाजार की नजर रहेगी।

2. ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कटौती के ट्रेंड

दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कटौती के ट्रेंड में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। इस हफ्ते UK और ऑस्ट्रेलिया जैसी एडवांस इकोनॉमीज से अहम फैसलों की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा, 'डोमेस्टिक मार्केट सोमवार को बंद रहेंगे, जबकि ग्लोबल लेवल पर निवेशकों की नजर बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट को लेकर फैसले पर रहेगी।' इलेक्शन और लगातार बढ़ते प्राइस प्रेशर का सामना कर रहा बैंक ऑफ इंग्लैंड कम से कम अगस्त तक इंटरेस्ट रेट में कटौती में देरी कर सकता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे को भी इंटरेस्ट रेट में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि इकोनॉमिस्ट का सुझाव है कि स्विस नेशनल बैंक मार्च में पिछले कदम के बाद आगे की कटौती को रोक सकता है। ग्लोबल लेवल पर मोनेटरी पॉलिसीज अलग-अलग हैं, ब्राजील और पैराग्वे द्वारा ब्याज दरें बरकरार रखने की उम्मीद है, जबकि चिली द्वारा ब्याज दरों में कटौती में ढील दी जा सकती है।

3. ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा

निवेशकों की नजर अमेरिकी रिटेल सेल्स, मई के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 14 जून को समाप्त हफ्ते के लिए शुरुआती जॉब लेस क्लेम्स, जून के लिए S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI फ्लैश पर रहेगी। इसके अलावा मई के लिए मौजूदा घरों की सेल्स पर भी बाजार की नजर रहेगी, जबकि अगले सप्ताह UK के BoE ब्याज दर के फैसले पर भी निवेशकों का फोकस रहेगा।

4. FII-DII एक्टिविटीज पर बाजार की नजर

इस हफ्ते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) की एक्टिविटीज पर बाजार की नजर होगी। मई की शुरुआत से ही नेट सेलर्स होने के बाद FII कुछ समय के लिए खरीदार बन गए हैं। पिछले 5 सेशन में FII ने भारतीय इक्विटी में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। मई में FII ने लगभग 3 अरब डॉलर के शेयर बेचे थे और जून में अब तक लगभग 624 मिलियन डॉलर के शेयर्स की बिक्री की है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने मजबूत निवेश बनाए रखा और पिछले हफ्ते लगभग 6000 करोड़ रुपए की खरीदारी की और इस साल अब तक कुल 2.17 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बाजार में गिरावट आती है, तो DII और रिटेल निवेशक गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश और रिटेल निवेशकों के गिरावट के दौरान खरीदारी करने से बाजार पॉजिटिव बना रह सकता है।

5. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)

इस हफ्ते 1087 करोड़ रुपए के तीन मेनबोर्ड IPO ओपन होंगे। 418 करोड़ रुपए का DEE डेवलपमेंट IPO 19 जून से 21 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड 193-203 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक्मे फिनट्रेड इंडिया का 121 करोड़ रुपए का IPO भी 19 जून को ओपन और 21 जून को क्लोज होगा। इसके अलावा 369 करोड़ रुपए का स्टेनली लाइफस्टाइल IPO 21 जून को ओपन और 25 जून को क्लोज होगा।

पिछले सप्ताह में सेंसेक्स में 0.57% की तेजी रही

पिछले पूरे कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स में 0.57% की तेजी रही। निफ्टी में भी 0.28% की तेजी रही थी। वहीं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार यानी 14 जून को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी।

निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था

निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान इसने 23,490 को स्तर छुआ था। हालांकि, इसके बाद निफ्टी थोड़ा नीचे आया और 66 अंक की बढ़त के साथ 23,465 पर बंद हुआ था। वहीं, सेंसेक्स में 181 अंक की तेजी रही थी, ये 76,992 के स्तर पर बंद हुआ था। सुबह इसमें 200 पॉइंट की गिरावट थी। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली थी।

मिडकैप-स्मॉलकैप भी ऑलटाइम हाई पर

BSE का मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी ऑलटाइम हाई पर पहुंचा था। कारोबार के दौरान मिडकैप इंडेक्स ने 46,088 का हाई बनाया था। वहीं स्मॉलकैप 51,259 के स्तर पर पहुंच गया था। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.30% की तेजी रही थी।