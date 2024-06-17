OYO कॉरपोरेट अधिकारियों से ₹1,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में, जल्द मीटिंग कर सकती है कंपनी

OYO भारतीय कॉरपोरेट अधिकारियों के फैमिली ऑफिसेस और शेयर मार्केट एक्सपर्ट से 120 मिलियन डॉलर (करीब ₹1,000 करोड़) जुटा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, फंड जुटाने की बातचीत लास्ट स्टेज में है। जल्द OYO फंड जुटाने की मंजूरी लेने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लान में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एडवाइजर्स आनंद जैन का फैमिली ऑफिस, मैनकाइंड फार्मा के प्रमोटर ब्रदर्स रमेश और राजीव जुनेजा और दिवंगत राकेश झुनझुनवाला के करीबी सहयोगी उत्पल शेठ शामिल हैं।

हाल ही में OYO ने वापस लिया था DHRP

कॉरपोरेट अधिकारियों की फैमिली और शेयर मार्केट एक्सपर्ट से फंड जुटाने की यह खबर ऐसे समय में आई है, जब OYO ने अपना DHRP वापस लिया है। ओयो IPO लाने के लिए फिर से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी PTI ने 18 मई को बताया था कि ओयो डॉलर बॉन्ड की बिक्री के जरिए 45 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए अपनी री-फाइनेंसिंग की प्लानिंग को जल्द फाइनल करने वाली है। जेपी मॉर्गन 9% से 10% की अनुमानित सालाना ब्याज दर पर डॉलर बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से रीफाइनेंसिंग के लिए लीड बैंकर हो सकता है। ओयो ने पहले ही अपने मौजूदा DRHP को वापस लेने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। कंपनी का इरादा बॉन्ड इश्यू होने के बाद SEBI के पास अपडेटेड DRHP दाखिल करने का है।

वित्त वर्ष 2024 में OYO को 100 करोड़ का मुनाफा

OYO को पहली बार किसी वित्त वर्ष में मुनाफा हासिल हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने हाल ही में यह जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा था- एक खुश कस्टमर या होटल पार्टनर मेरे चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान लाता है, FY24 के हमारे पहले फाइनेंशियल ने मुझे भी विनम्र बना दिया है। हमारा पहला नेट प्रॉफिट वाला वित्तीय वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए रहा। यह पॉजिटिव EBITDA की लगातार आठवीं तिमाही है और हमारे पास लगभग ₹1000 करोड़ का कैश बैलेंस भी है। रितेश ने कहा कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग फर्म फिच ने भी हमारे इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और स्ट्रांग कैश फ्लो पर ध्यान दिया है, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है।

न केवल भारत बल्कि नॉर्डिक, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य मार्केट में ग्रोथ

रितेश अग्रवाल ने कहा था कि मैं न केवल भारत बल्कि नॉर्डिक, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य प्रमुख मार्केट में भी उभरते टूरिज्म ट्रेंड, आध्यात्मिक यात्रा, बिजनेस यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ ग्रोथ देख रहा हूं।