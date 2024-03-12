सरकारी बैंकों का अगला बाहुबली Stock कौन सा हो सकता है?
वित्त वर्ष 2023 के H1 में सभी PSU बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 6.1 प्रतिशत था जबकि H1FY24 में ये घटकर 4.2 प्रतिशत हो गया है। नेट इंट्रस्ट मार्जिन भी 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं की PSU बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ कैसी दिख रही है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन वो शेयर हैं जो अगला SBI या फिर सरकारी बैंकों में सबसे दमदार रिटर्न देने का दम रखता है?
कौन बनेगा अगला SBI? या सरकारी बैंक का अगला बाहुबली कौन? ये सवाल जितना बड़ा है उतरा गहरा भी है। क्योंकि SBI बनने का दमखम, कोई आसान बात नहीं है। ऐसे तो बाजार में कई सरकारी बैंक लिस्टेड हैं। लेकिन किस में वो बात है जो मौजूदा लेवल से फंडामेंटली और स्टॉक वाइज सबसे ज्यादा एप्रीशिएट हो सकता है, आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है? सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस को देखते हैं?
FY24 के दिसंबर तक भारत के 12 सरकारी बैंकों की प्रॉफिट ग्रोथ में 40 प्रतिशत की YOY बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके पीछे 3 बड़े कारण क्या रहे हैं?
पहला - इंट्रस्ट इनकम दमदार रही है। दूसरा - लगातार एसेट क्लाविलटी बेहतर हुई है और तीसरा - क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट आई है।
ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि SBI कितना बड़ा है? SBI कितना विशाल है, इसका एक ट्रेलर दिखाते हैं। SBI, देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से ऊपर का है। SBI का अकेला मार्केट शेयर 1/4 है। करीब 48 करोड़ कस्टमर्स को ये बैंक सर्व करता है। देश में 22000 से ज्यादा ब्रांचेज है। इसके ROE करीब 16 प्रतिशत है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में 93 प्रतिशत और 5 साल का 188 प्रतिशत है। Q3 में इंट्रस्ट इनकम 22 प्रतिशत बढ़ी है। क्रेडिट 14 प्रतिशत और डॉमेस्टिक एडवांस भी 14 प्रतिशत बढ़ी है। GNPA और NPA में भी कटौती देखने को मिली है।
इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह से। उन्होंने बताया कि कौन सा सरकारी बैंक है जो मौजूदा लेवल से निवेशकों छप्परफाड़ रिटर्न देने की ताकत रखता है? उन्होंने चुना सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में वो दम है जो आगे चलकर निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इंडस्ट्री का PE 10 होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का 7.5 के आसपास PE आता है। जो अच्छी वैल्यूएशन को दर्शाता है। NPA में लगातार कमी, प्रॉफिट में बढ़ोतरी 3 साल से 4 साल में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है।
15 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस मुहैया करा रहा है BoB। इसकी प्रेजेंस 17 देशों में फैली हुई है। जनवरी 2024 में बैंक ने अपने 7 नए करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। 1.42 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 280 रुपये है। इसका PE 7.71 पर है। 3 साल का रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 202 प्रतिशत है। फाइनेंशियल्स को देखें तो नेट प्रॉफिट YOY आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ा है। नेट इंट्रस्ट इनकम में भी 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स Q3 में Q2 के मुकाबले घटा है। ग्लोबल एडवांस में 13 प्रतिशत की बढ़ोती हुई थी।
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी शेयर के प्रदर्शन के आधार पर है. चूंकि स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें।