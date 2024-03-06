RBI की कार्रवाई के बाद पहली बार बोले Vijay Shekhar Sharma

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के बैन लगाने के बाद अब जाकर विजय शेखर शर्मा का बयान आया है। आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। RBI के पेटीएम पर बैन लगाने के बाद से ही विजय शेखर शर्मा ने एक तरह से चुप्पी ओढ़ ली थी, अब उन्होंने टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने फरवरी के महीने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उन्होंने अब क्या कहा है? निवेशकों के मन में ढेरों सवाल हैं, किस तरह से विजय शेखर शर्मा ने उनके जवाब दिए हैं, आइये जानते हैं....

advertisement

पेटीएम पेमेंटस बैंक के बोर्ड से भले ही विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब उन्होंने पेटीएम को एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का बीड़ा उठाया है। जी, हां एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का बीड़ा उठाया है।

विजय शेखर शर्मा का कहना है कि पेटीएम इस साल में रेग्युलेशन से जुड़ी चिंताओं को दूर कर लेगा और एक बार फिर जबरदस्त वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक सबक उन्हें मिला है। कई बार आपके ऑफिस और टीम के साथ या एडवाइजर बात को सही से समझ नहीं पाते, लेकिन आपके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तब आप क्या करेंगे, खुद से इसकी देखभाल करेंगे या इसे अपने ऑफिस साथियों के भरोसे छोड़ देंगे... यानि उनका मतलब है कि टीम, सलाहकार के भरोसे ना रहें, खुद से ही आपको पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी।

भले अब विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लीड नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसकी पेरेंट कंपनी पेटीएम या वन97 कम्युनिकेशंस को खड़ा करने में उनकी सबसे अहम भूमिका है. ऐसे में उनका ये कहना कि पेटीएम मजबूत वापसी करेगी, इस साल में रेग्युलेटर्स की चिंता को दूर कर लेगी। एक बार दोबारो से सुनिए विजय शेखर शर्मा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कंपनी इस साल के अंत तक रेगुलेटरी मुद्दों का हल निकाल लेगी और मजबूती के साथ कमबैक करेगी। RBI स्टार्टअप्स के लिए कामकाज का माहौल तैयार कर रही है।

कॉन्फ्रेंस के दौरान पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि एशिया के पास अगली पीढ़ी के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का मौका है. अगर वह अपनी जिंदगी में पेटीएम को एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बना पाते हैं, तो ऐसा करके उन्हें खुशी होगी.अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में शर्मा की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है, जबकि बाकी हिस्सेदारी पेटीएम के पास है. वहीं पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में भी उनके पास लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है।