Demerger के बाद Jio Fin का क्या निकला भाव, जानिए

Newsशेयर बाज़ारDemerger के बाद Jio Fin का क्या निकला भाव, जानिए

डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट (Reliance Strategic Investment) का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल (Jio Financial) होगा. डीमर्जर के तहत RIL के 1 शेयर पर जियो फाइनेंशियल का 1 शेयर मिलेगा। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 1.15% चढ़कर 2853 रुपये के भाव पर बंद हुआ था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 20, 2023 11:45 IST
डीमर्जर के बाद Reliance Strategic Investment का नाम बदलकर Jio Financial होगा
JIO FIN Demerger: मार्केट कैप कि लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की फाइनेंशियल ब्रांच, JIO फाइनेंशियल सर्विसेज की आज शेयर बाजार में डिमर्जर के बाद प्राइस डिस्कवरी हो गई । ये कंपनी अपनी पूरी तरह से रिलायंस से अलग हो चुकी है। डीमर्ज होने वाली Jio Financial Services (JFSL) का भाव प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के तहत 261.85 रुपए प्रति शेयर रहा।

डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट (Reliance Strategic Investment) का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल (Jio Financial) होगा। डीमर्जर के तहत RIL के 1 शेयर पर जियो फाइनेंशियल का 1 शेयर मिलेगा। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 1.15% चढ़कर 2853 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। इस समय ( 11 बजकर 10 मिनट पर ) रिलायंस का शेयर 2617 रूपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंशियल का शेयर निफ्टी से बाहर हो जाएगा। फिलहाल इसकी लिस्टिंग की तारीख तय नहीं हुई है। 

गुरुवार 11 बजकर 10 मिनट पर रिलायंस का शेयर 2617 रूपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है
20 जुलाई से फिर शुरू होंगे रिलायंस के कॉन्ट्रेक्ट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 27 जुलाई, 31 अगस्त और 28 सितंबर को खत्म होने वाले F&O कॉन्ट्रैक्ट्स बुधवार को ही एक्सपायर हो गए। NSE के मुताबिक - 20 जुलाई को शेयर प्राइस डिस्कवरी के बाद नए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स 20 जुलाई से दोबारा शुरू किए जाएंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
