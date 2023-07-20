Jio Financial Demerger: RIL का स्पेशल प्री-ओपन सेशन आज सुबह 9 बजे से

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services Ltd.) के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd.) से अलग होने के बाद आज इस शेयर की प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। इस प्राइस डिस्कवरी के लिए आज सुबह 9 बजे से एनएसई और बीएसई पर स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा।

Also Read: Jio Financial Demerger: कल Reliance के लिए बड़ा दिन

advertisement

रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नई लिस्टेड कंपनी बनेगी, जो निफ्टी50 में शामिल कर ली जाएगी। NSE ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि निफ्टी 50 ही नहीं बल्कि ये शेयर निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में भी शामिल होगा।

Also Read: ICICI Lombard का जून तिमाही में मुनाफा 11.8% बढ़ा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के 27 जुलाई, 31 अगस्त और 28 सितंबर को खत्म होने वाले F&O कॉन्ट्रैक्ट्स बुधवार को ही एक्सपायर हो गए थे। NSE के मुताबिक - 20 जुलाई को शेयर प्राइस डिस्कवरी के बाद नए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स 20 जुलाई से दोबारा शुरू किए जाएंगे। जिन लोगों ने 19 जुलाई तक रिलायंस के शेयर खरीदे उन्हें जियो फाइनेंशियल के शेयर मिलेंगे।