Newsशेयर बाज़ारJio Financial Demerger: RIL का स्पेशल प्री-ओपन सेशन आज सुबह 9 बजे से

Jio Financial Demerger: RIL का स्पेशल प्री-ओपन सेशन आज सुबह 9 बजे से

रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नई लिस्टेड कंपनी बनेगी, जो निफ्टी50 में शामिल कर ली जाएगी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 20, 2023 09:20 IST
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services Ltd.)  के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd.) से अलग होने के बाद आज इस शेयर की प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। इस प्राइस डिस्कवरी के लिए आज सुबह 9 बजे से एनएसई और बीएसई पर स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नई लिस्टेड कंपनी बनेगी, जो निफ्टी50 में शामिल कर ली जाएगी। NSE ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि निफ्टी 50 ही नहीं बल्कि ये शेयर निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में भी शामिल होगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के 27 जुलाई, 31 अगस्त और 28 सितंबर को खत्म होने वाले F&O कॉन्ट्रैक्ट्स बुधवार को ही एक्सपायर हो गए थे। NSE के मुताबिक - 20 जुलाई को शेयर प्राइस डिस्कवरी के बाद नए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स 20 जुलाई से दोबारा शुरू किए जाएंगे। जिन लोगों ने 19 जुलाई तक रिलायंस के शेयर खरीदे उन्हें जियो फाइनेंशियल के शेयर मिलेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 20, 2023