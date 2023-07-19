ICICI Lombard का जून तिमाही में मुनाफा 11.8% बढ़ा

ICICI Lombard का वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन जारी है। जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे (PAT) में 11.8 फीसदी ग्रोथ रही है। वहीं इस दौरान कंपनी का ग्रॉस डायरेक्‍ट प्रीमियम इनकम (GDPI) भी 18.9 फीसदी बढ़कर 63.87 बिलियन (6387 करोड़) हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही (Q1 FY 2023) में 53.70 बिलियन (5370 करोड़) थी। कंपनी के ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में ग्रोथ इंडस्‍ट्री के 17.9 फीसदी की तुलना में ज्यादा रही है। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में फसल को छोड़कर कंपनी की ग्रॉस डायरेक्‍ट प्रीमियम इनकम ग्रोथ 19.2 फीसदी रही, जो इंडस्‍ट्री की 17.4 फीसदी ग्रोथ की तुलना में ज्यादा है।

कंपनी के लिए जून तिमाही में टैक्‍स के पूर्व मुनाफा (PBT) 11.8 फीसदी बढ़कर 5.20 बिलियन यानी 520 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही (Q1 FY 2023) में 4.65 बिलियन यानी 465 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में कैपिटल गेंस (पूंजीगत लाभ) 1.23 बिलियन यानी 123 करोड़ रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 0.32 बिलियन यानी 32 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में टैक्‍स के बाद लाभ (PAT) 11.8 फीसदी बढ़कर 3.90 बिलियन यानी 390 करोड़ रुपये रहा है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3.49 बिलियन यानी 349 करोड़ था। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी (ROAE) वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में 14.7 फीसदी रहा है, जो वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 15.0 फीसदी था। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के प्रदर्शन पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ, भार्गव दासगुप्ता ने कहा कि जून तिमाही में हमारा मजबूत प्रदर्शन हमारे स्टेकहोल्डर्स को वैल्‍यू प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।