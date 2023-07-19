scorecardresearch
Premier Explosives के शानदार नतीजे, शेयर एक दिन में 10% चढ़ा

प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के शेयर एक साल में 158 प्रतिशत बढ़े हैं और इस साल की शुरुआत से 112 प्रतिशत बढ़े हैं। तीन साल में स्टॉक 678% चढ़ गया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2023 16:04 IST
Premier Explosives का जून तिमाही का मुनाफा साल-दर-साल आधार पर पांच गुना बढ़ने के बाद आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
Premier Explosives का जून तिमाही का मुनाफा साल-दर-साल आधार पर पांच गुना बढ़ने के बाद आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स ने जून तिमाही में 8.21 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1.26 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इसके बाद, बीएसई पर प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के शेयर 808.35 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 10% के ऊपरी सर्किट के साथ 889.15 रुपये पर पहुंच गए।

शेयर बढ़त के साथ 829.95 रुपये पर खुला। कमाई की घोषणा के बाद रक्षा स्टॉक ने व्यापार के अंतिम घंटे में ऊपरी सर्किट मारा।

प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के शेयर एक साल में 158 प्रतिशत बढ़े हैं और इस साल की शुरुआत से 112 प्रतिशत बढ़े हैं। तीन साल में स्टॉक 678% चढ़ गया है। बीएसई पर कुल 0.76 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 6.51 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 956.04 करोड़ रुपये रहा। 28 जुलाई, 2022 को स्टॉक 52-सप्ताह के निचले स्तर 305.10 रुपये पर पहुंच गया था।

तकनीकी के संदर्भ में, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 82 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक बहुत अधिक खरीदा गया है। पिछले एक साल में स्टॉक का बीटा 0.7 है, जो कम अस्थिरता का संकेत देता है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन से अधिक लेकिन 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग औसत से कम पर कारोबार कर रहे हैं।

पिछली तिमाही में राजस्व 2022 की जून तिमाही के 51.77 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 61.95 करोड़ रुपये हो गया। प्रति शेयर आय (ईपीएस) जून 2022 तिमाही के 2.17 रुपये के मुकाबले Q1 में बढ़कर 7.64 रुपये हो गई।

प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड मुख्य रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, खनन और बुनियादी ढांचा उद्योग में लगी हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
