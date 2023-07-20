रिजल्ट के बाद Hatsun Agro के शेयरों में 12% की तेजी

Hatsun Agro ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 54.2% बढ़कर 80.2 करोड़ रुपये होने का ऐलान किया है। जून 2022 तिमाही में मुनाफा 52 करोड़ रुपये रहा, जबकि राजस्व 6.8% बढ़कर 2,014.6 करोड़ रुपये से 2,150.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का मार्केट कैप 23,435 करोड़ रुपये हो गया है। 2023 में ये स्टॉक 17% बढ़ा है और एक साल में 15.28% बढ़ा है।

कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयरों पर 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया। कंपनी ने अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि 27 जुलाई तय की और कहा कि अंतरिम लाभांश का भुगतान 18 अगस्त, 2023 को या उससे पहले किया जाएगा। हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की कमाई इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 33.5% बढ़कर 237.9 करोड़ रुपये हो गई, जो कि Q1FY23 के दौरान 178.2 करोड़ रुपये थी। जून 2023 तिमाही में कंपनी का मार्जिन बढ़कर 11.1% हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8.9% था। पहली तिमाही में प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर 3.60 रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 2.36 रुपये थी। हैटसन एग्रो प्रोडक्ट मुख्य रूप से दूध, दूध उत्पादों और आइसक्रीम के प्रसंस्करण और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ है।